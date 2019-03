Chi ama la cucina piccante ha una vita sessuale più soddisfacente

gqitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019) Sembra una leggenda metropolitana, invece stavolta la notizia ha tutte le carte in regola per essere presa, come minimo, in considerazione: dal recentissimo sondaggio condotto negli Usa da OnePoll per conto del marchio di salsaEl Yucateco, risulta che chi ama laha unamolto più ricca rispetto a chi, per dire, preferisce patate lesse o budini. Lo hanno provato ben duemila persone intervistate su possibili correlazioni tra papille gustative e stili di. Risultato: chi mette in cima alla sue preferenze alimentari la, addirittura, pratica il doppio del sesso rispetto a chi non gradisce alcuna spezia sul cibo.Dalla ricerca emerge anche che peperoncino e spezie potrebbero essere correlati a un maggior senso dell'avventura (gli intervistati avevano il 45 per cento in più di probabilità di aver viaggiato fuori dal Paese, fatto ...

