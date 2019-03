Anche la Juve bis stravince | ?4-1 all' Udinese | + 19 sul Napoli

Juve - Kean : 'Alla Juve imparo tanto. Mi sento importante - Anche per l'Italia' : Moise Kean , attaccante della Juve , parla a Sky Sport dopo la vittoria sull' Udinese : 'Mi faccio sempre trovare pronto con l'allenamento, quando il mister mi dà la possibilità cerco di dimostrare ciò che valgo. Più difficile il primo o il secondo? ...

Juventus-Udinese - Kean impressiona Anche Ronaldo : il gesto di CR7 a Dybala in panchina [VIDEO] : Dybala e Cristiano Ronaldo approvano Kean: il gesto di CR7 dopo la seconda rete del giovane bianconero nell’anticipo di Serie A E’ Kean il protagonista indiscusso dell’anticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante nerazzurro ha deciso il match con due fantastiche reti nel primo tempo della sfida allo Stadium. In panchina, ad applaudire a Kean, Dybala e Cristiano Ronaldo, particolarmente ...

Bucchioni : 'Se la Juve esce con l'Atletico sarà Anche colpa della cena con le modelle' : La Juventus sta attraversando un periodo travagliato per i risultati in campo e per i gossip. Delle ultime vicende riguardanti i giocatori bianconeri ne parla anche Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. In questi giorni, le cronache sportive trattano con enfasi di una cena organizzata a Torino a cui hanno partecipato i giocatori bianconeri e 60 tra le più belle modelle d'Italia. La notizia ha fatto scalpore perché in questo ...

Samsung Galaxy S10 è disponibile Anche nella Juventus Special Edition : Samsung Galaxy S10 è disponibile anche nella Juventus Special Edition, con una esclusiva personalizzazione e alcune applicazioni preinstallate. L'articolo Samsung Galaxy S10 è disponibile anche nella Juventus Special Edition proviene da TuttoAndroid.

Juventus-Udinese probabili formazioni : rivoluzione Allegri - fuori Anche CR7 : JUVENTUS UDINESE probabili FORMAZIONE- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di campionato tra Juventus e Udinese, match valido per la 27^ giornata di Serie A. Come sottolineato da Allegri in conferenza stampa, domani sarà tempi di totale rivoluzione. In porta spazio per Szczensy, fuori Perin. In difesa confermata la doppia assenza Bonucci e […] More

Calciomercato Juventus - forse pronti 140 milioni del MAnchester United per Dybala : Continuano le voci sulla possibile partenza di Paulo Dybala, nonostante questo sia un momento cruciale per il club bianconero. La Juventus deve infatti affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid (l'andata al Wanda Metropolitano è finita 2 a 0 per gli uomini di Diego Simeone). Su Dybala ci sono numerose squadre, tra le quali il Manchester United. I Red Devils hanno clamorosamente eliminato il Paris ...

PSG - l’Equipe annienta Buffon dopo la disfatta con il MAnchester United : voto in pagella pessimo per l’ex Juve : Il portiere del Paris Saint-Germain ha ricevuto un voto impietoso dal quotidiano francese dopo la sua prestazione di ieri Gigi Buffon sul banco degli imputati per l’eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League, gli errori del portiere italiano hanno pesato secondo la stampa francese nel ko arrivato al Parco dei Principi contro il Manchester United. A confermarlo è il voto ricevuto in pagella dall’ex Juventus da ...

Bartomeu avvisa la Juventus : «Anche il Barcellona su de Ligt» : TORINO - Matthijs de Ligt è al centro dei pensieri della Juventus in vista di un restyling nel proprio pacchetto arretrato. 19 anni, già capitano della nuova "terribile" generazione di un Ajax capace ...

Calciomercato Juventus - MAnchester United in agguato su Cancelo : Calciomercato Juventus – Dopo solo un anno in maglia bianconera Joao Cancelo potrebbe dire addio alla Juventus. Tra pochi mesi infatti il terzino portoghese, acquistato in estate dal Valencia per 40 milioni di euro a seguito di una stagione ad alti livelli e convincente in prestito all’Inter, potrebbe salutare l’undici bianconero per accasarsi al Manchester […] L'articolo Calciomercato Juventus, Manchester United in ...

Juve - per il dopo Allegri c'è Anche Guardiola! : Spartiacque Atletico . Per il sogno Champions League della Juve e per il futuro di Massimiliano Allegri . dopo la partita del 12 marzo, molto, se non tutto, sarà più chiaro: arriverà infatti la ...

Mafia - 32 arresti della Dia tra Sicilia ed Emilia. In manette Anche capo ultrà della Juventus : Associazione mafiosa, spaccio di droga, sequestro di persona e detenzione di armi le accuse. Tra loro anche Andrea Puntorno, tornato ad Agrigento in regime di sorveglianza speciale

Juventus - lo scoop di Corona : «Party con 60 modelle dopo la sconfitta con l'Atletico - c'era Anche Ronaldo» : La notizia, se di tale si tratta, avrebbe del clamoroso: i giocatori della Juventus, la squadra quasi al completo, avrebbe passato una notte di festa a Torino con una sessantina di ragazze, quasi...

Juventus - Benatia spiega l’addio : “Via Anche per Allegri” : Juventus, Benatia spiega l’addio – Non è certo un buon momento, quello attuale, per Massimiliano Allegri. Le ultime due settimane sono state forse le peggiori, più stressanti e probanti della sua avventura fin qui alla Juventus. Prima il ko incassato al Wanda Metropolitano, una sconfitta che ancora brucia e che, a detta dello stesso tecnico, […] L'articolo Juventus, Benatia spiega l’addio: “Via anche per ...

Mafia - 34 arresti : c’è Anche capo ultrà Juve Le intercettazioni : Blitz della Dia contro Cosa nostra e i suoi affari in Sicilia. Fermi ad Agrigento, Palermo, Trapani, Catania, Ragusa, Vibo Valentia e Parma. Tra i reati contestati anche sequestro di persona e violenza sessuale, aggravati dal metodo mafioso