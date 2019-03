Tria su Reddito cittadinanza | drastica caduta tasso povertà assoluta

Reddito. Tria : previsto calo della povertà assoluta. "Andare oltre il Pil per misurare il benessere" : Lo ha detto Giovanni Tria, ministro dell'Economia, durante un convegno alla Camera su "L'economia del benessere: la rivoluzione possibile". "È inoltre previsto un marcato calo della povertà ...

Bes. Tria : reddito di cittadinanza e quota 100 ridurranno la povertà : L'inclusione è al centro della politica economica del governo. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha trasmesso alle Camere la seconda relazione sugli indicatori del Bes, Benessere equo e sostenibile, nella si fanno previsioni ottimistiche per il prossimo triennio. reddito di ...

Dalla card numero uno del reddito di cittadinanza - alla lite Tria-Brunetta : la settimana politica in due minuti : Dalla presentazione della prima card del reddito di cittadinanza, con tanto di show e citazioni al battibecco in Aula tra il ministro Tria e Brunetta. Ecco riassunta in meno di due minuti e mezzo la settimana politica L'articolo Dalla card numero uno del reddito di cittadinanza, alla lite Tria-Brunetta: la settimana politica in due minuti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Di Maio fa del reddito di cittadinanza uno show. ConfindusTria e gli altri svelano il bluff : Tre chilometri è la distanza che oggi separava i due importanti appuntamenti sul reddito di cittadinanza a Roma. Tre chilometri che a quanto pare bastano per capovolgere la realtà. Da una parte il premier Giuseppe Conte insieme al suo vice Luigi Di Maio, in compagnia di altri entusiasti esponenti de

Reddito di cittadinanza - ConfindusTria : «Troppo alto - scoraggia il lavoro» : Da oggi il Dl 4/2019 sarà al centro di un ciclo di tre giorni di approfondimenti in commissione Lavoro: oltre alle associazioni datoriali saranno sentiti anche i vescovi e la Caritas, gli assessori al Lavoro delle Regioni, Inps, Istat e Corte dei Conti. In calendario, tra gli interlocutori istituzionali, anche l'Upb...

Reddito - ConfindusTria : “Livello troppo alto rispetto agli stipendi dei giovani - scoraggia ad accettare un lavoro” : “Nelle intenzioni del governo il Reddito di cittadinanza vuole essere uno strumento di politica attiva, ma anziché incentivare l’offerta temiamo che abbia un effetto di scoraggiamento” al lavoro. A dirlo, durante l’audizione sul decretone in Commissione Lavoro al Senato, è stato Pierangelo Albini, direttore dell’Area Welfare di Confindustria, che ha legato il rischio disincentivo al “livello troppo elevato del beneficio ...

Manovra : ConfindusTria Vicenza - reddito cittadinanza misura assistenziale (2) : (AdnKronos) - "Inoltre, vediamo segnali di estrema debolezza sul fronte delle politiche attive, sia sul lato della formazione, tema quasi dimenticato, sia su quello degli sgravi, come può essere la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro”, sottolinea ancora. “Infine - conclude il Presidente di Confin

Manovra : ConfindusTria Vicenza - reddito cittadinanza misura assistenziale : Vicenza, 18 gen. (AdnKronos) - “Il reddito di cittadinanza, misura che va ben oltre il sacrosanto sostegno al reddito per le persone in situazione di estremo bisogno, si presenta con le modalità che temevamo, ovvero come una misura prettamente assistenziale. La nostra posizione è sempre stata chiara