Navigator | arriva il bando | laurea e voto alto Attesi 60mila candidati Regioni

Reddito di cittadinanza - arriva il bando per i Navigator : cosa prevede la prova di selezione : Anpal Servizi ha pubblicato il bando per individuare il soggetto che si occuperà di predisporre la prova di selezione scritta per i navigator, gli assistenti dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il test sarà a risposta multipla e potrà prevedere, al massimo, 10 quesiti su 10 differenti materie. Ecco quali sono e come funzionerà la prova scritta.Continua a leggere

Il Navigatore di Google Maps arriva su Mi Band 3 e Amazfit Bip con Mi Band Maps : Mi Band Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente su Mi Band 3 o Amazfit Bip. L'applicazione è in grado di visualizzare il nome della via, la distanza dalla destinazione e il tempo necessario per raggiungerla. L'articolo Il navigatore di Google Maps arriva su Mi Band 3 e Amazfit Bip con Mi Band Maps proviene da TuttoAndroid.

