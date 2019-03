MotoGP | orari tv Gran Premio Qatar | qualifiche e gara di Losail in differita su TV8

Blastingnews

(Di giovedì 7 marzo 2019) Il debutto della stagione del Motomondiale avverrà nel weekend. Il primo appuntamento delle due ruote sarà insul circuito di, situato nelle vicinanze della capitale Doha. Ilverrà disputato in notturna domenica 10 marzo 2019, sul tracciato di 5.400 metri, che propone un totale di 16 curve, alcune delle quali molto veloci, ed un rettilineo lungo 1.068 metri. Indovranno percorrere 22 giri, per una distanza totale di 118,4 Km. Nell’edizione passata vinse Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati precedette sul traguardo Marc Marquez e Valentino Rossi. In attesa di scoprire cosa accadrà in pista, ricordiamo che la visione disarà un’esclusiva di Sky. La diretta tv non sarà in chiaro su TV8, dove si dovrà attendere la. Di seguito riportiamo la programmazione del canale del digitale terrestre.Programmazione etv del GP di ...

