Influenza | casi in calo in Svizzera

Influenza : da ottobre 2018 segnalati 582 casi gravi : Sei milioni e mezzo gli italiani colpiti dall’Influenza in questa stagione: lo si rileva dall’ultimo bollettino di sorveglianza dell’Istituto Superiore Sanità che monitora la patologia da inizio stagione. Durante la settimana scorsa, l’ultima presa in esame, sono stati segnalati circa 525.000 casi, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 6.502.000 casi: prosegue il trend in calo anche se “si ...

Picco Influenzale : allarme dei pediatri per l’aumento dei casi. L’appello ai genitori : “Evitate le corse in pronto soccorso” : Centinaia di Piccoli pazienti con virosi respiratorie e problemi gastrointestinali: i pediatri di Famiglia della Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp) lanciano l’allarme sul colpo di coda dell’influenza stagionale, che in Campania si sta rivelando più severa del previsto. «Se negli adulti il virus è stato tutto sommato nella media – spiega il vice presidente nazionale Antonio D’Avino – nei bimbi al di sotto di un anno si è invece ...

Influenza da record : 431 i casi gravi e molti i casi di decesso : Secondo il rapporto Influnet redatto dall’Istituto superiore di Sanità sono stati individuati 431 casi gravi dall’inizio del controllo dell’epidemia da ottobre 2018, di cui 7 donne in gravidanza e 78 casi che hanno portato alla morte per le complicanze dovute alla malattia. moltissimi quindi i decessi ma bisogna specificare che non sono dovuti direttamente al virus Influenzale quanto invece a complicanze derivanti da patologie ...

Influenza - passato il picco : casi in calo - 771mila in una settimana : Dopo il picco stagionale, è iniziato il calo del numero di casi di Influenza: il livello di incidenza è pari a 14,1 casi per mille assistiti, secondo quanto riportato dal bollettino epidemiologico della Rete di sorveglianza Influnet dell’Istituto Superiore di Sanità. Il numero di casi stimati in Italia nell’ultima settimana in esame è pari a circa 771.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 5.276.000 casi. ...

Influenza - esperto : “Raggiunto il picco - in arrivo flessione dei casi” : Nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio sono stati colpiti dall’Influenza circa 832.000 italiani, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 4.478.000 casi. “Probabilmente abbiamo raggiunto il picco: questo vuol dire che nella prossima settimana, o al massimo in quella successiva, dovremmo registrare una flessione dei casi“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Gianni Rezza, direttore del ...

Influenza : fase di picco anche in Veneto - finora 255mila malati e 41 casi gravi : L’Influenza stagionale è pressoché arrivata al picco anche in Veneto e, secondo gli esperti della Direzione Prevenzione della Regione lo raggiungerà già in questa settimana, o al massimo la prossima: lo indica il Settimo Rapporto Epidemiologico della Regione Veneto, elaborato sui dati raccolti dai 116 medici di famiglia che costituiscono la rete “sentinella” sul territorio nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio, e diffuso oggi ...

Influenza - 282 casi gravi e 52 morti dall'inizio della epidemia : Sono 282 i casi gravi e 52 i decessi a causa dell'Influenza, dall'inizio della stagione epidemica. E' il bilancio comunicato dalla rete di sorveglianza Influnet dell'Istituto superiore di sanità che sottolinea come, tra i casi mortali, ben 13 si siano verificati nell'ultima settimana.

Influenza - raggiunto il picco stagionale : 832mila casi in 7 giorni - 39 i decessi : Con circa 832.000 casi in una settimana l'Influenza ha raggiunto il picco di contagi stagionale. È quanto emerge dal nuovo bollettino di sorveglianza epidemiologica Influnet, a cura dell'istituto Superiore di Sanità (Iss). Trentanove i decessi a causa dell'Influenza e 191 i casi gravi registrati.Continua a leggere