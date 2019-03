Frosinone | raid e tangenti per il cimitero | cinque arrestati C’è anche un consigliere

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) Minacciavano e ricattavano con veri e propriun imprenditore che si era aggiudicato un appalto per farsi consegnare una tangente. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Tivoli, in provincia di Roma, che hanno arrestatopersone tra la provincia di Roma e, accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Tra glifigurano uncomunale di Ferentino, in provincia di, e alcuni appartenenti a un clan camorristico.Secondo quanto ricostruito dai militari, un giovane imprenditore della zona Tiburtina si era aggiudicato un appalto da sei milioni di euro in project financing per la costruzione e la gestione di alcuni loculi deldi Ferentino, Comune di circa 20mila abitanti. Ilcomunale, che ha la delega ai servizi cimiteriali, avrebbe allora chiesto all’imprenditore una tangente e per convincerlo a ...

