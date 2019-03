Emanuele Mauti svela i tradimenti di Andrea Damante e di Giulia De Lellis

Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellis?/ Foto - Emanuele Mauti svela nuovi indizi : Andrea Damante ha tradito Giulia De Lellies? Emanuele Mauti, ex fidanzato di Sonia Lorenzini, pubblica delle storie su Instagram e semina indizi.

Uomini e Donne : Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? Il gossip : Uomini e Donne, Emanuele Mauti si è fidanzato? Un messaggio e una foto insospettiscono i fan: il gossip Emanuele Mauti, dopo l’esperienza a Uomini e Donne e la fine della storia con Sonia Lorenzini (conosciuta all’interno della trasmissione), potrebbe aver ritrovato l’amore. Usiamo il condizionale perché, di fatto, non abbiamo avuto conferme ufficiali della cosa. […] L'articolo Uomini e Donne: Emanuele Mauti ha una nuova ...

Trono Classico - Teresa attaccata da Emanuele Mauti : “Cattiva” : Teresa Langella del Trono Classico criticata duramente da Emanuele Mauti Ieri sera c’è stata la scelta di Teresa Langella. La ragazza, come tutti sapranno, ha scelto Andrea, il quale però ha risposto no, creando un putiferio mediatico. Difatti tanti sui social hanno voluto dire la loro, schierandosi o dalla parte della tronista o dalla parte del corteggiatore del Trono Classico. E tra questi ha voluto dire la sua anche Emanuele Mauti, il ...

Trono Classico - Emanuele Mauti vs Lorenzo : Claudia e Giulia? “Due stupide” : Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Emanuele Mauti commenta il Trono di Lorenzo Riccardi: Claudia e Giulia? “Due stupide” A commentare l’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è intervenuto oggi Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quest’ultimo, avendo vissuto in prima persona certe emozioni, sa bene cosa vuol dire provare a […] L'articolo Trono Classico, Emanuele Mauti vs Lorenzo: ...

Emanuele Mauti ricoverato in ospedale/ Uomini e Donne : "Me la sono cercata - non lo auguro a nessuno…" : Emanuele Mauti ricoverato in ospedale per colpa delle coliche renali; l'ex di Uomini e Donne confessa di aver trascurato la sua salute.

Uomini e donne - Emanuele Mauti ricoverato in ospedale : «Me la sono cercata» : Qualche piccolo problema di salute per Emanuele Mauti , ex protagonista del trono classico ' Uomini e donne ', dove nelle vesti di corteggiatore ha incontrato l'ex fidanzata Sonia Lorenzin, con cui ha ...

Uomini e Donne news - Emanuele Mauti ricoverato : come sta ora : Emanuele Mauti di Uomini e Donne è finito all’ospedale Emanuele Mauti del Trono Classico di Uomini e Donne ha avuto un problema di salute. E’ stato proprio lui stesso a rivelarlo su instagram. Difatti l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini, alcune ore fa, è stato costretto ad andare all’ospedale per dei calcoli renali. Per fortuna il tutto è andato a buon fine e adesso è già a casa. Poco fa Emanuele Mauti di Uomini e Donne ha ...