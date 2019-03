Champions | Roma eliminata dal Porto | stasera per l' EL in campo Inter e Napoli

Champions - Porto-Roma. Ira Pallotta : "Mi arrendo - stufo di questa m..." : Nella notte portoghese, le parole di James Pallotta tuonano come una tempesta. Al presidente della Roma l'arbitraggio contro il Porto non va giù e così - proprio come era successo l'anno scorso dopo ...

Roma fuori dalla Champions. James Pallotta sbotta contro gli arbitri : "Stufo di questa merda - siamo stati derubati" : Capolinea amaro della Roma a Oporto. Sconfitti per 3-1 dai padroni di casa del Porto, ai tempi supplementari. Con la sensazione di essere stati derubati dal Var bifronte: concede un rigore ai portoghesi a pochi minuti dal fischio finale del secondo tempo supplementare, ma nega un rigore ai giallorossi qualche istante dopo."Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in Champions perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, ...

Champions - Roma e l'analisi degli episodi con il Porto : due rigori - un solo Var. Perché? : Era solo questione di tempo. Ne è passato meno del previsto, dall'introduzione del VAR in Champions alla prima bufera per le scelte di arbitri, in campo e fuori,. Perché il VAR è così: riduce in ...

Rabbia Roma - giallorossi eliminati in Champions ai supplementari : Nella notte di Porto, Eusebio Di Francesco perde quella bacchetta magica con la quale dieci mesi fa aveva telecomandato i suoi ragazzi fino alle porte della finale di Champions. Senza magia, la sua ...

Video/ Porto-Roma - 3-1 - : highlights e gol della partita - Champions League - : Video Porto-Roma, risultato finale 3-1,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Di Francesco esonerato?/ Roma fuori dalla Champions - ora la decisione della società : Di Francesco esonerato? La Roma valuta il cambio di allenatore: in caso di eliminazione dalla Champions League il tecnico potrebbe lasciare Trigoria.

Champions League - Pallotta sul Var di Porto-Roma : 'Sono stufo di questa m... Mi arrendo' : L'amarezza per l'eliminazione agli ottavi di Champions League esacerbata da come questa si sia materializzata. Ecco che il presidente James Pallotta affida all'account Twitter della Roma un duro sfogo ...

La Roma dice addio alla Champions League dopo un’autentica battaglia : La Roma esce dalla Champions League per via di un rigore assegnato con il Var nel finale del secondo tempo supplementare.

Champions League - De Rossi dopo Porto-Roma : 'Uscire così fa male' : "Il rigore ? Siamo in tre - la sua risposta a Sky Sport - io, Perotti e Kolarov. Prima del derby, gli avevo chiesto se potevo calciare io. Lui mi aveva detto che se me la sentivo potevo calciare io ...

On Air : Roma addio Champions - clamoroso Manchester : Roma - Notte drammatica per la Roma che dopo il pesante 3-0 rimediato contro la Lazio esce sconfitta 3-1 al "Do Dragao" e dice addio alla Champions dopo 120' di gara. Porto avanti al 26' con Tiquinho ,...

Lazio - Caicedo sfotte la Roma eliminata dalla Champions : Roma - Il gol e la vittoria nel derby , poi la gioia per l'eliminazione dalla Champions. Felipe Caicedo pensa alla Roma e alla sconfitta contro il Porto che ne ha decretato l'uscita dalla competizione ...

Champions - Pallotta : Roma derubata : ANSA, - Roma, 7 MAR - "Lo scorso anno abbiamo richiesto il Var in Champions League perché ci avevano rovinato la semifinale e ieri sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati". E' duro il commento ...

Champions - Porto-Roma 3-1 Var amaro - giallorossi eliminati. Pallotta 'Siamo stati derubati' : OPORTO - La Roma perde 3-1 a Oporto una partita infinita, durata 133', tra supplementari e recuperi, ed è costretta a salutare la Champions. I giallorossi hanno lottato col cuore ma sono stati traditi ...

Porto-Roma 3-1 : eliminazione e rabbia - la Champions giallorossa scippata dal Var : dal nostro inviato OPORTO Le lacrime di Florenzi, sul terreno di gioco dell'Estadio do Drago, dopo l'eliminazione: la Roma è fuori dalla Champions, arrendendosi alla fine del 2°...