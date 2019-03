Traffico Roma del 06-03-2019 ore 17 | 00

romadailynews

(Di mercoledì 6 marzo 2019) VIABILITÀMERCOLEDI 6 MARZOORE 16:50 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI, BUONPOMERIGGIO ….. C’ÈSUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA CODE NEL TRATTO NOMENTANA-TIBURTINA IN CITTÀ, CHIUSA ALVIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE AURELIA, E LA CAUSA È UN INCIDENTE CON VEICOLO RIBALTATO POI IN VIA ARDEATINA, PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO AD ALTEZZA DEL RACCORDO, CI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL DIVINO AMORE MENTRE IN VIA DI BOCCEA SONO I LAVORI A RALLENTARE ILTRA VIA DI SELVA CANDIDA E VIA DI CASALOTTI, IN DIREZIONE CENTRO SULLA VIA TIBURTINA, PER ALTRI LAVORI STRADALI ABBIAMO CODE E RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA CANNIZZARO AL FORO ITAFLICOIN TANGENZIALE EST, ...

