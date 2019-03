Tav | pronta lettera Ue a Roma a rischio 800 milioni Salvini ' Costa più non farla'

Tav - iniziato il vertice. Salvini : «Oggi decidiamo sì o no - il forse non esiste» Pronta la lettera Ue : a rischio 800 milioni : Il vicepremier leghista prima del vertice a Palazzo Chigi: «Costa di più non farla che farla. Il treno è più sicuro, costa meno e inquina meno, su questo non c’è nessuno che mi possa far cambiare idea». Ue: «A rischio 800 milioni»

Tav - pronta un’altra lettera Ue per l’Italia : “A rischio 800 milioni” : La Commissione europea è pronta a inviare una nuova lettera all’Italia per ricordare che l’eventuale «no» alla Tav comporterà la violazione di due regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di cui 300 milioni entro marzo e il resto successivamente. È quanto si apprende a Bruxelles, a pochi minuti dal vertice di governo. Di Tav ieri a...

La Juventus pronta a sedersi al Tavolo delle trattative per Marcelo (RUMORS) : Lo sbarco di Cristiano Ronaldo sul pianeta Juventus ha portato tanti vantaggi al club in termini economici e di immagine, e al contempo rappresenta anche un forte richiamo per altri top-player. Da quando CR7 si è trasferito a Torino, il suo amico ed ex compagno di squadra Marcelo è stato piuttosto attratto dall'idea di seguire le orme del portoghese, ed ora che sta vivendo una stagione poco edificante sembra sempre più determinato a cambiare ...

Tav - Chiamparino : “Ue pronta ad aumentare cofinanziamento al 50%”. Parigi smentisce : “Nessuna novità” : La Ue pronta ad aumentare dal 40 al 50% il cofinanziamento dei lavori della Tav? A diffondere la notizia, lunedì, è stato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Che, dopo aver incontrato il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp Etienne Blanc, ha detto che il francese gli aveva riferito la disponibilità di Bruxelles “a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali ...

Tav - l'Ue pronta a finanziarie al 50% la tratta italiana. Salvini : 'Finalmente' : Bruxelles starebbe pensando di aumentare i fondi destinati all'Italia per poter completare l'opera, con importanti ricadute sull'analisi costi-benefici

Tav - Chiamparino : Ue pronta a finanziarne il 50 per cento : Torino, 18 feb., askanews, - 'Il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp, Etienne Blanc, che ringrazio, mi ha comunicato una buona notizia: in una riunione con la Commissione, l'Unione Europea ...

Tav - Chiamparino : Ue pronta a finanziarne il 50 per cento : Torino, 18 feb., askanews, - "Il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp, Etienne Blanc, che ringrazio, mi ha comunicato una buona notizia: in una riunione con la Commissione, l'Unione Europea ...

Tav - Bruxelles pronta a riprendersi i fondi La mediazione di Tria : ... ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria nell'informativa alla Camera provocando una sonora protesta delle opposizioni. INCERTEZZA SOVRANA In realtà la discussione sulle grandi opere e la ...

Tav - ma quale rissa Lega-M5S La way-out è già pronta. Eccola : Ma quale rissa. Ma quale crisi di governo (ventilata da qualcuno delle opposizioni). Sulla Tav, nonostante i botta e risposta tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, la soluzione c'è già. Matteo Salvini visita il cantiere di Chiomonte e afferma... Segui su affaritaliani.it

Salvini a Chiomonte - No Tav : "Pronta sorpresa" : "Non vi dirò mai quello che stiamo preparando" ma per l'arrivo del ministro Salvini a Chiomonte "è pronta una sopresa , che non credo sarà tale per lui". Lo dice all'AdnKronos Alberto Perino, storico ...

Tav - Toninelli : A metà febbraio pronta l'analisi pubblica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - maggioranza in fibrillazione. Si tratta su autonomia ma pronta fronda M5s : La battaglia sulle mozioni al Senato sulla Tav e' solo l'antipasto di quello che accadra' nei prossimi giorni. "L'analisi costi-benefici - spiega uno dei 'big' M5s - arrivera' entro fine gennaio, e sara' negativa". I pentastellati tengono il punto sulla Torino-Lione. Nessuna mediazione, avvertono nel Movimento. Nella maggioranza si riferisce che il premier Conte vorrebbe prendere tempo, "ma - aggiunge un altro esponente M5s - non possiamo ...

Rider - ministero : “Pronta la norma - entro marzo più tutele”. Sindacati : “No - Di Maio riconvochi Tavolo con le aziende” : La norma che regolerà il contratto di lavoro dei Rider è pronta e “entro marzo” i ciclofattorini avranno “tutele su malattie, infortuni e paga minima”. L’assicurazione arriva dal ministero del Lavoro a tre giorni dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino ha sancito il diritto di cinque ex collaboratori di Foodora a vedersi riconoscere tredicesima, ferie e malattie pagate. Ma Cgil, Cisl e Uil ...

Tav - Pd tenta incunearsi tra M5s e Lega. Pronta a scattare la ‘trappola’ dei dem : La strada che continua a proporre la Lega al Movimento 5 stelle e' quella del referendum vincolante, ovvero lasciare ai cittadini la scelta di provvedere oppure no alla Tav. Tuttavia di fronte alla resistenza del Movimento 5 stelle e' lo stesso partito di Via Bellerio che potrebbe tentare di forzare la mano. Non certo cadendo in quello che nella Lega definiscono un tranello: ovvero la mozione che il Pd presentera' al Senato e che - dice il ...