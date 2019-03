Strada contro tutti | Salvini? Aiuti gli immigrati I 5 Stelle? Mediocri

ilgiornale

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Nel 2013, Ginoera tra i candidati alle primarie online del Movimento 5per scegliere la persona da votare in aula per le elezioni del presidente della Repubblica. A quei tempi il fondatore di Emergency e Beppe Grillo erano in ottimi rapporti, ma nel giro di qualche anno è cambiato tutto. E i grillini, da speranza per la democrazia italiana, si sono trasformati in "" che "alle prossime elezioni prenderanno un'altra batosta". A dirlo lo stesso Ginointervistato da Radio 2 nel programma "I Lunatici"., che negli ultimi tempi non ha mai mancato di criticare pesantemente il governo Conte e in particolare il ministro dell'Interno, Matteo("Un governo di fascisti e cog..."), ha parlato a 360 gradi della situazione politica italiana. "Zingaretti? Spero possa essere una ripartenza. Spero che si ritrovi un po' di saggezza e un po' di principi. Che si ...

rudrudy63 : RT @RadioRossonera: 'Ho tirato una 'ciofeca', nemmeno io so come ho fatto!' ?? Sulla strada per il 18° scudetto anche Mister Gattuso mette… - GiovanniMorgan9 : @TweetGino Polacco Caceres Bonni Chiellini Cancelo Pjanic Matuidi Berna Dybala Costa CR7 pungere come un'ape e vola… - motonotizie : RT @gtrovato79: Quick shifter, dai #circuiti alla #strada...una rivoluzione ! Cos'è, a cosa serve e come funziona il #cambio elettronico pe… -