tg.la7

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Per il leader della Lega 'Bisogna evitare traumi ai piu piccoli'. Contrari i presidi 'Non possono essercidi serie a e di serie b, la salute è un tema serio' dicono mentre la minsitra della ...

DondiMarisa : RT @TgLa7: Salvini pressa la Grillo: 'Un decreto subito per tenere in classe i bambini non ancora vaccinati' - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Salvini pressa la Grillo: 'Un decreto subito per tenere in classe i bambini non ancora vaccinati' - TgLa7 : Salvini pressa la Grillo: 'Un decreto subito per tenere in classe i bambini non ancora vaccinati' -