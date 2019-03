Gessica Lattuca | nessuna traccia di lei al cimitero | la testimone | “Confermo | il corpo di

Gessica Lattuca - scomparsa nel nulla : le indagini non si sono mai fermate : La giovane madre di quattro figli piccoli, 27enne, è scomparsa da Favara, in provincia di Agrigento, lo scorso 12 agosto...

Omicidio Gessica Lattuca - nel caso spunta una misteriosa telefonata : Dagli ultimi accertamenti degli inquirenti è emersa una telefonata in entrata alle ore 20 e 50, proprio quello della scomparsa della 25enne di Favara, sul cellulare di Gessica Lattuca . La telefonata , traccia la linea temporale in cui la 27enne di Favara ha fatto perdere le sue tracce. Alle 20 e 50, dunque, Gessica era ancora viva.Continua a leggere

Caso Gessica Lattuca - ex compagno accusato di maltrattamenti e occultamento di cadavere : Rischia dai 12 ai 24 anni di carcere per le accuse di maltrattamenti, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Alla posizione di Filippo Russotto, indagato per l'omicidio della compagna Gessica Lattuca, si sono infatti aggiunte due nuove accuse. L'avvocato: "Espedienti della Procura per poter intercettare il telefono, contro di lui non hanno niente".Continua a leggere