Contributi Inps 2018 | requisiti pensione | quando smettere di lavorare in anticipo

termometropolitico

(Di mercoledì 6 marzo 2019)diinanticipata È forse l’ argomento più dibattuto dalla politica negli ultimi anni quello delle pensioni. D’ altra parte, come è facile intuire, la questione non suscita soltanto l’ interesse delle forze politiche ma anche e soprattutto quello di tantissimi lavoratori. Ora, in attesa del superamento della Legge Fornero prossimo venturo, con Quota 100 e Quota 41 in prima fila, come si fa ad andare inin questo momento?, le opzioni a disposizione Innanzitutto, il nostro sistema previdenziale assicura la possibilità di andare inper maturazione dei necessarianagrafici. Insomma, si parla delladi vecchiaia. Attualmente, è possibile usufruirne al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi; diventeranno 67 anni dal 2019 in seguito ...

fringuello : RT @Virgola982: Invece un lavoro precario, la certezza di buttare al cesso anni di contributi previdenziali in quel pozzo nero chiamato inp… - magi17111 : RT @Virgola982: Invece un lavoro precario, la certezza di buttare al cesso anni di contributi previdenziali in quel pozzo nero chiamato inp… - robertolotito : RT @robertolotito: SITUAZIONE GRAVE E DISUMANA PER QUEI TANTI ANZIANI CON GRAVE INVALIDITA' INPS, CHE A 66 ANNI E CON TANTI CONTRIBUTI NON… -