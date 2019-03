ragusanews

(Di mercoledì 6 marzo 2019)- Tre spettacoli assolutamente da non perdere segnano un momento di altissimo rilievo per ilGaribaldi di. Date di prestigio, tra prosa e musica, che vedranno alternarsi artisti di fama ...

Ragusanews : Buccirosso in teatro a Modica - radiortm : Grandi eventi alla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Protagonisti l'attore Carlo Buccirosso in 'Colpo di scena… - ElisaGuccione : Al teatro Abc in scena Carlo Buccirosso in 'Colpo di scena' -