App Android oggi gratis - 06 Marzo 2019

Molte Applicazioni VPN per Android richiedono dei permessi sospetti : Uno studio ha analizzato 81 applicazioni VPN presenti sul Play Store: ben 50 di queste richiedono permessi sospetti all'utente.

Il Play Store ci propone per il Martedì grasso un piatto ricco di offerte su App e giochi Android : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 20 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per celebrare il Martedì grasso?

Le Android Slices per alcune impostazioni Appaiono nei dispositivi Google Pixel : Le Slices per le varie preferenze del dispositivo da qualche giorno iniziano a essere visualizzate sui dispositivi Pixel che eseguono Android 9 Pie

La nuova App MyTIM per Android permette finalmente di controllare anche le linee fisse : L'app MyTIM per Android è stata aggiornata alla versione 5.1.0, aggiungendo finalmente la possibilità di controllare anche le proprie linee di rete fissa. I clienti TIM di rete fissa possono utilizzare la nuova applicazione per Android per visualizzare lo storico delle fatture dell’ultimo anno della propria linea, con la possibilità di pagarle direttamente dall'app con carta di credito o tramite PayPal, inoltre l'app permette di gestire e ...

App torcia Android e iPhone : le migliori da usare : Le ultime generazioni di smartphone e tablet sono dotati di potenti flash LED che permettono di illuminare ampie aree sfruttando una semplice applicazione. In questa guida di oggi abbiamo deciso di raggruppare le migliori app leggi di più...

WhatsApp beta 2.19.55 introduce il nuovo sistema di inviti ai gruppi per gli utenti Android : Un nuovo aggiornamento tramite il programma beta di WhatsApp ha portato il numero di versione a 2.19.55 e mostra finalmente che il nuovo sistema di inviti ai gruppi è in fase di sviluppo anche per la versione Android. Quando la funzionalità verrà implementata in remoto sui dispositivi Android, troveremo una nuova opzione per i gruppi nelle impostazioni della privacy, dove potrete decidere chi può aggiungervi ai gruppi.

Join 2.1.0 beta consente di installare App Android locali su dispositivi remoti : Join è un'applicazione che permette di sincronizzare più dispositivi per scambiare facilmente pagine web, file e altro. Lo sviluppatore ha annunciato che l'app riceverà presto una funzionalità che trasferirà i file APK memorizzati localmente su altri dispositivi.

Android - addio password : da oggi basta l’impronta anche per siti e App : (Foto: Vivo) Da oggi la vita dei proprietari di smartphone Android alle prese con decine di password da ricordare inizierà a farsi un po’ più semplice. I telefoni provvisti della versione Nougat del sistema operativo (la numero 7) riceveranno infatti in questi giorni un aggiornamento che attiverà sui dispositivi il supporto allo standard di sicurezza Fido 2, un sistema che permette al telefono di auteticare il proprietario presso app e ...

Più di 50 App e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 20 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo lunedì?

DrainerBot : scoperto malware su alcune App Android che consuma batteria e traffico dati : L’universo mobile è ormai vastissimo e variegato, e grazie a miliardi di smartphone attivi in ogni parte del mondo rappresenta un mercato dalle enormi potenzialità. Non c’è da stupirsi, quindi, se negli ultimi anni gli attacchi informatici e le truffe hanno sempre più come obiettivo i dispositivi mobili, soprattutto quando si tratta di una piattaforma come Android, la più diffusa al mondo con oltre 2 miliardi di dispositivi ...

WatchApp : guardare TV Serie e calcio su Android : Android è un sistema libero, che offre moltissimi margini di manovra anche a chi ama vedere i contenuti in streaming. Un’app che ha attirato l’interesse di molti per le sue capacità è stata WatchApp che leggi di più...

Sul Play Store il weekend è ricco di offerte su App e giochi Android : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 22 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare il weekend del MWC 2019?

Strana scomparsa degli sticker WhatsApp : un pacchetto non più utilizzabile su Android e iPhone : Un piccolo giallo per l'applicazione di messaggistica: alcuni sticker WhastApp, in particolar modo quelli relativi ad un determinato pacchetto, sono letteralmente scomparsi dalle soluzioni messe in campo dagli sviluppatori e non sembrerebbe esserci un apparente motivo per quanto accaduto. Quali sticker WhatsApp non sono più disponibili e dunque alla portata di app da qualche ora? Il pacchetto specifico di cui non è possibile più utilizzare ...

Samsung farà rimAppare il tasto Bixby su tutti i Galaxy con Android 9 Pie : Samsung annuncia che tutti i flagship della linea Galaxy che aggiornati a Android 9 Pie riceveranno la possibilità di rimappare il tasto dedicato a Bixby.