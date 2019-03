8 Marzo | Uecoop | donne al comando in quasi 1 cooperativa su 4

meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2019)alinsu 4 (24%) in Italia nell’ultimo anno. E’ quanto emerge da un’analisi di, l’Unione europea delle cooperative con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in occasione dell’8, data che celebra l’importanza della figura femminile nel mondo. “Sono19 mila su un totale di oltre 80 mila le imprese cooperative gestite dain Italia a fine 2018, di cui il 7% straniere. Negli ultimi cinque anni – sottolinea– i settori dove le cooperative in rosa hanno registrato la crescita più marcata sono l’assistenza sociale residenziale (+61%), l’istruzione (+18%) e la ristorazione (+40%). I “capi” donna sono passati da 17mila a 19mila con un incremento del 9% in cinque anni in particolare a Cremona (+80%), Trento (+44%), Rieti, Trapani, Cagliari e Lecce (+30%). Mentre le province dove le “coop in gonnella” ...

