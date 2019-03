Wired Health | la salute fa notizia

gqitalia

(Di martedì 5 marzo 2019)Italia, brand editoriale sinonimo di innovazione, tecnologia e ricerca, organizza mercoledì 13 marzo a Milano l’evento– Innovazione per la Vita. Una giornata di conferenze, exhibit, startup e networking organizzata con la collaborazione scientifica di Humanitas, un gruppo di ospedali ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento di Humanitas University, Ateneo internazionale dedicato alle Scienze mediche. L’evento, dalle 9 alle 18.30, si svolgerà presso BASE Milano (via Bergognone 34), fulcro della Milano Digital Week, e sarà a ingresso gratuito previa registrazione.è un progetto diItalia che racconta quali siano le innovazioni e i trend più recenti e rilevanti che si trovano nel punto di intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita.Per raccontarli sono stati coinvolti ospiti italiani e ...

