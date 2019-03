Ragazzino di 12 anni si dà fuoco | è in prognosi riservata

Ferrara - Ragazzino di 12 anni si dà fuoco : è grave. Ustionata anche la nonna : Nel primo pomeriggio di martedì un ragazzino di dodici anni sarebbe andato dalla nonna e lì avrebbe tentato il suicidio. Il ragazzo si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. È attualmente ricoverato all’ospedale “Bufalini” di Cesena in prognosi riservata. Ustionata anche la nonna che lo ha soccorso.Continua a leggere

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi - 40 anni e non sentirli. L’entusiasmo di un Ragazzino per sognare la decima : Valentino Rossi è pronto per una nuova battaglia, il Dottore non conosce limiti e non si tira mai indietro, le 40 candeline spente qualche settimana fa non sono un freno per il nove volte Campione del Mondo che anzi sembra essere come il vino buono: invecchia e le prestazioni sono sempre di altissimo spessore, un leone indomabile che contro tutto e tutti riesce sempre a fare la differenza tirando fuori la sua classe cristallina. Il numero 46 è ...

Alesha - rapita violentata e uccisa a 6 anni da un Ragazzino di 16 anni : L'Alta corte di Glasgow ha riconosciuto l'adolescente colpevole del rapimento, dello stupro e dell'omicidio della piccola Alesha MacPhail, la bambina britannica di sei anni scomparsa nel nulla nel luglio dello scorso anno durante una vacanza e trovata cadavere poco dopo in un hotel abbandonato..Continua a leggere

Ragazzino inglese di 13 anni danneggia la chiesa di Orsanmichele : Un Ragazzino di 13 anni ha scavalcato la recinzione che protegge l'edificio della chiesa di Orsanmichele , in pieno centro di Firenze, e si è aggrappato al cornicione di una delle statue che decorano ...

MotoGP - Valentino Rossi e i suoi 40 anni : l’entusiasmo di un Ragazzino e il sogno del 10° titolo : “Valentino Rossi è finito e Valentino Rossi è bollito“: le argomentazioni sul centauro di Tavullia sono un po’ queste. Lui le avrà lette tante di quelle volte da riderci e scherzarci sopra però di fatto oggi che compie esattamente 40 anni qualcuno ha qualche convinzione in più sul ritenere il “Dottore” pensionabile. La stagione passata senza vittorie, non essendo mai stato davvero in lizza per il titolo iridato in ...

Nick Cave scrive a un Ragazzino di 10 anni : "Ascoltare la musica dei Bad Seeds alla tua età è come avere un potere segreto" : È un potere selvaggio che può essere di valore indicibile per il mondo. Il tuo nome, Ptolemy, è il nome di un guerriero. Un ragazzo pieno di ispirazione con il nome di un guerriero! Il mondo ti sta ...

Migranti - la pagella di un Ragazzino di 14 anni cucita nella tasca della sua giacca : Viaggiava verso l’Italia, con la sua pagella cucita nella tasca della giacca. È la storia di un ragazzino, di cui non sapremo mai il nome, di 14 anni del Mali annegato nel Mediterraneo nel 2015, come migliaia di altri Migranti negli ultimi anni costretti a scappare dalla guerra nelle loro terre. Persone che hanno vissuto, che sono stati figli e genitori, che hanno avuto la vita contraria e poi pure il mare, che hanno attraversato su barconi ...

Melissa Satta - post con il Ragazzino : «Nuovo fidanzato? Idioti. Ha 16 anni - sono sua zia» : Da tempo come riportato da Leggo.it si parla di un periodo di crisi fra Kevin Boateng e Melissa Satta. Per ora la notizia non è stata confermata dai diretti interessati, anzi Melissa ha fatto...