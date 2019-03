Calcio | Junior Tim Cup fa tappa a Verona

Torre Angela Acds (Calcio - Juniores reg. C) - Middei e il primo gol : “La dedica è per papà” : Roma – La Juniores regionale C del Torre Angela Acds si è “sfogata”. La squadra di mister Daniele Polletta ha ottenuto un largo successo per 7-2 sul campo del Football Club Frascati nel match andato in scena ieri. Una partita non semplicissima, come racconta uno dei protagonisti dell’incontro, vale a dire Alessandro Middei. “Nel primo tempo siamo andati due volte in vantaggio, ma in entrambi i casi siamo stati raggiunti – dice il ...

Calcio Juniores Montegiorgio- Olympia Agnone 2 a 6. Risultato tennistico per gli altomolisani : Campionato Nazionale Juniores Montegiorgio - vs- Olympia Agnone 2 a 6. Entusiasmante vittoria della Juniores dell Olympia che nella partita di recupero a Montegiorgio batte i pari rivali per 6-2 . ...

Ssd Roma VIII (Calcio - Juniores prov.) - Di Maio fiducioso : «Il podio è un obiettivo possibile» : Roma – La Juniores provinciale della Roma VIII ha vinto un importante scontro diretto per “rimescolare le carte” e riproporsi nelle zone di vertice della classifica. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno battuto a domicilio il Colonna secondo per 2-1 e ora sono più vicini al podio virtuale. «Nella prima mezzora eravamo poco brillanti, non abbiamo giocato come sappiamo – commenta l’esterno offensivo classe 2000 Simone Di Maio – Tra ...

Ss Torre Angela Acds (Calcio - Juniores reg. C) - Di Piero : «Siamo forti - dobbiamo arrivare in alto» : Roma – Si è sbloccato dopo un lungo “inseguimento”. Francesco Di Piero, mezzala classe 2001 in forza alla Juniores regionale C del Torre Angela Acds, ci era andato vicino più volte e sabato è riuscito a segnare il suo primo gol stagionale. Nel match contro la Lupa Roma vinto per 3-1 dai ragazzi di mister Daniele Polletta ha realizzato il gol del momentaneo 2-0, in mezzo alla doppietta di un Luca Trincia semplicemente devastante. «Abbiamo ...

Calciomercato - Junior Messias al Crotone : chi è il brasiliano che lavorava come fattorino : "Ci piace perché è un calciatore che gioca esterno alto, trequartista, è un mancino rapido che sa fare gol - ha dichiarato a Sky Sport il ds del Crotone, Ursino -. E adesso chi vuole giocare sulla ...

Calciomercato - acquisto da film per il Boca Juniors : tutti pazzi per Kevin Mac Allister! : Difficile dimenticare lo smacco dell'ultima Copa Libertadores , finale infinita contro i rivali del River Plate. Un appuntamento archiviato al Bernabeu con il quarto successo dei Millonarios , ...

Ssd Roma VIII (Calcio - Juniores prov.) - Pinciotti : «Sappiamo che è dura - ma puntiamo al vertice» : Roma – Continua la scalata della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno collezionato l’ennesimo risultato positivo piegando per 1-0 l’Atletico Monteporzio tra le mura amiche. Il gol decisivo, che consente ai capitolini di accorciare a soli due punti dal quinto posto occupato proprio dalla formazione castellana, lo ha messo a segno l’esterno destro offensivo classe 1998 Matteo Pinciotti che sta ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors : Calciomercato Roma, Ultime notizie: Barrios può arrivare subito dal Boca Juniors, prestito con diritto di riscatto. No definitivo per Meité dal Torino.

Calcio : Junior Tim Cup fa tappa a Empoli : Erano presenti anche Roberto Posarelli Presidente CSI Firenze e l' Assessore allo Sport di Empoli Fabrizio Biuzzi. Lunedì 28 il 'Castellani' di Empoli aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel pre-...

Ssd Roma VIII (Calcio - Juniores prov.) - Mancuso : «Questa squadra può ambire ai primi tre posti» : Roma – Sembra aver messo le marce superiori la Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso sono stati “frenati” solo dal calendario che nell’ultimo turno ha imposto ai capitolini una giornata di riposo, ma in precedenza la prima squadra giovanile della Roma VIII aveva collezionato quattro vittorie consecutive portando a casa anche il derby di inizio anno sul campo del Torre Angela Acds con un 2-1 firmato ...

Ss Torre Angela Acds (Calcio - Juniores reg. C) - Polletta : «Un mese a un dirigente per un pugno a un minore - ma si può?» : Roma – Un sabato amaro per la Juniores regionale C del Torre Angela Acds, non solo per la sconfitta che i ragazzi di mister Daniele Polletta hanno incassato sul campo della Pro Roma (2-3), ma anche per gli strascichi che ne sono seguiti. Il giudice sportivo ha squalificato Marco D’Orazi per tre giornate (due per il cartellino rosso e una per l’ammonizione che si è sommata alla diffida) e Luca Trincia per due (“espressioni offensive ...

Uln Consalvo (Calcio - Juniores prov.) - Centrone : «Cercheremo di onorare la memoria di Cortese» : Roma – Si è aperto con un lutto nel cuore il 2019 del Consalvo. Lo scorso 28 dicembre, infatti, è scomparso improvvisamente Roberto Cortese, vice allenatore della Juniores provinciale guidata da Giuseppe Centrone. In tutte le gare delle selezioni capitoline, ovviamente, si è osservato un minuto di silenzio e quello vissuto nel match della Juniores sul campo del Football Club Frascati è stato sicuramente particolare. «Roberto era mia ...