Let it rain! Gli impermeabili per la primavera

gqitalia

(Di lunedì 4 marzo 2019) Per affrontare al meglio acquazzoni improvvisi o semplicemente la famosa pioggia marzolina abbiamo selezionato 10dalle diverse caratteristiche. Con questi capi non ci sarà da temere nessuna intemperia, è garantito. Dalle sfilate dei big della moda, relative alla P/E 19, ci arrivano come sempre interessanti proposte; sono tantissimi i capi outdoor che, molto spesso accompagnati da cappelli da pescatore, come nel caso di Fendi e Valentino, uno degli accessori più trendy della stagione, hanno calcato le passerelle. Vi sono lunghi parka in tessuto tecnico e in perfetto street style mood (Acne Studios), con stampa logo all-over (vedi Burberry), rain coat impalpabili oversize dai materiali lucidi o riflettenti (come quello di Prada in nylon o di Allegri in lino cerato) e naturalmente classici giubbini con cappuccio water-resistant. Tra i capi più interessanti ...

Stone_ColdCrazy : RT @non_si_vince: 02. PRINCE. 'Let's Go Crazy' è una opener perfetta, per un LP completo come 'Purple Rain': spassarsela, ricordando bene c… - starnooj : RT @wdyminho: Mi dispiace che le canzoni in giapponese siano spesso accantonate. Non dico le versioni giapponesi, ma proprio quelle origina… - matilde_autuori : RT @wdyminho: Mi dispiace che le canzoni in giapponese siano spesso accantonate. Non dico le versioni giapponesi, ma proprio quelle origina… -