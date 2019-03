Chiara Bersani | l' attrice dal corpo non conforme | parla agli studenti

Chiara Bersani - l’attrice “non conforme” che trionfa perché è brava e non disabile : Chiara Bersani si è aggiudicata il premio come miglior attrice/performer under 35 agli Ubu 2018. Al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano, dove ha ritirato il riconoscimento, ha tenuto un discorso dalla forma poetica e dalla sostanza politica. Come fa ogni volta che entra in scena con il suo "corpo non conforme", rivendicando il diritto al talento e non all'eccezionalità.Continua a leggere