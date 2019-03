Carro di carnevale sui migranti a Formello | ' stereotipi razzisti'

Carro carnevale antimigranti - polemiche : 13.00 Discussioni e polemiche dopo il Carro di Carnevale visto sfilare nel centro di Formello, alle porte di Roma: un barcone con bambini truccati da migranti e cartelli con scritte come: "No pago affitto" e "Vogliamo wifi". Se è vero che 'a Carnevale ogni scherzo vale', quel Carro "non è uno scherzo", dice al sindaco di Formello la capogruppo della Lista civica Zingaretti, Bonafoni. "E' la realtà di persone inaridite e incattivite, che ...

Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio con un Carro allegorico dedicato all’evento : Jova Beach Party sbarca al Carnevale di Viareggio. Questa l'ultima iniziativa per la promozione del grande evento voluto da Lorenzo Cherubini e che raggiungerà il Muraglione per ben due appuntamenti con biglietti in prevendita su TicketOne al costo di 52 € per posto unico. Ogni sfilata in programma per la prossima manifestazione sarà quindi aperta dal Jova Beach Party Opening Track, che farà anche da palco anche per i dj set dedicati ...