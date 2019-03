Borsa | Europa sale | Milano al palo | -0 | 1%

Borsa : Europa solida - Francoforte +1% : MILANO, 1 MAR - In scia ai listini asiatici, ottimisti riguardo una svolta positiva fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, le Borse europee navigano tutte in territorio positivo. Francoforte guadagna ...

Borsa Italiana oggi - Milano la migliore d'Europa. Spread stabile : Borsa Italiana in rialzo. Milano parte debole, ma nel pomeriggio il Ftse Mib di Piazza Affari accelera a +0,36%, 20.534 punti,, diventando l'indice migliore d'Europa. Parigi -0,08%, Francoforte -0,34%,...

Borsa : Europa giù - Milano in testa - +0 - 2% - : Milano, 27 FEB - Borse europee deboli a parte Milano , +0,2%, , che prosegue in testa. Londra , -0,74%, è il fanalino di coda dietro a Francoforte , -0,39%, , Madrid , -0,33%, e Parigi , -0,16%, . ...

Borsa Milano chiude in testa Europa : Milano, 25 FEB - Giornata positiva per le Borse europee, che hanno chiuso in crescita spinte dal 'disgelo' fra Stati Uniti e Cina. Dopo la conferma del rating e dell'outlook sull'Italia da parte di ...

Borsa - le banche fanno di Piazza Affari la regina d'Europa : Si prendono le misure anche con gli esiti del voto elettorale in Sardegna , dove crolla il Movimento 5 stelle, mentre il ministro dell'economia Giovanni Tria bolla come "follie" le ipotesi che l'...

Borsa : Milano migliore d'Europa : Milano, 25 FEB - I mercati azionari europei a metà giornata si confermano leggermente positivi, con Milano che resta la migliore del continente: Piazza Affari sale dello 0,8%, Francoforte e Parigi ...

Borsa - Milano al top in Europa e banche in rally : La spinta del mercato obbligazionario si trasmette al mondo del credito. Banco Bpm è in questo momento la miglior blue chip: +3,9%. Tra le altre banche, Unicredit +2,85%. Ubi Banca +3,14%. ...

Borsa Italiana oggi - Milano è maglia rosa d'Europa. Spread in calo : Avvio di seduta positivo per Borsa Italiana . Milano è maglia rosa d'Europa, col Ftse Mib di Piazza Affari a +0,98% a quota 20.475 punti. Segno positivo comunque anche per le altre Borse europee, dopo ...

Borsa : Europa contrastata - Milano -0 - 2% : Milano, 21 FEB - Borse europee contrastate con Londra , -0,38%, e Milano , -0,28%, deboli a differenza di Francoforte , +0,21%, , Madrid , +0,24%, e Parigi , +0,1, , dopo il rialzo della fiducia delle ...

Borsa : Europa contrastata Londra -0 - 23% : MILANO, 21 FEB - Avvio di seduta contrastato per le principali borse europee. Londra cede lo 0,23% a 7.211 punti, Francoforte guadagna lo 0,41% a 11.448 punti e Parigi sale dello 0,08% a 5.200 punti.

Borsa : Europa in rialzo attende Fed : ANSA, - MILANO, 20 FEB - Le Borse europee proseguono in rialzo, in attesa delle indicazioni che potrebbero arrivare dopo i verbali della Fed. Tra gli investitori c'è ottimismo sui negoziati tra Usa e ...

Borsa : avvio positivo per l'Europa : MILANO, 20 FEB - avvio in positivo per le Borse europee: Parigi guadagna lo 0,16%, Francoforte lo 0,26% e Londra, a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni, è in rialzo dello 0,33%.