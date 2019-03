Macron a Fazio | Sogno europeo da reinventare

Macron da Fazio : con l'Italia malintesi non gravi - andiamo oltre. Sulla Tav ci siamo impegnati : I Ministri dell'economia dei due paesi hanno inoltre concluso gli scambi chiedendo 'un dialogo solido, essenziale per lo sviluppo economico' di entrambi i paesi. I leader euroscettici italiani hanno ...

Macron intervistato da Fazio : "Italia e Francia - c'è una storia da fare insieme" : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione". "Serve l'...

Che tempo che Fa - l'intervista di Fazio a Macron col "cuore oltre l'ostacolo" : Alle 21.01 è andata in onda l'intervista di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, registrata qualche giorno fa. Da subito si è parlato del suo rapporto tra Francia e Italia:"Molteplice. Come per molti francesi è stato scoprire la storia, capire il Paese e la nostra civiltà insieme all'Italia: il bambino che viene portato a Roma, l'adolescente portato in Toscana, che scopre il Rinascimento. E quello più personale, la mia passione per il ...

Fabio Fazio e l'intervista a Macron sulla porta : tre inquadrature e una soglia attentamente studiata : ...

Che tempo che fa - sfregio di Emmanuel Macron : parla solo con Mattarella - Fabio Fazio soddisfatto : Nell'intervista (o presunta tale) di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, trasmessa a Che tempo che fa su Rai 1, si è ovviamente parlato anche del ritiro dell'ambasciatore francese a Roma in seguito ai violenti scontri tra il governo gialloverde e l'Eliseo. E interpellato sul punto, Macron ha attaccato l

Che tempo che fa - zero domande di Fabio Fazio : monologo pro-Europa di Emmanuel Macron : Uno spottone pro-Europa. A favore di questa Europa, guidata da Francia e Germania e che relega l'Italia in un angolino. Questo il sunto dell'intervista concessa da Emmanuel Macron a Fabio Fazio, l'intervista al centro di mille polemiche trasmessa a Che tempo che fa su Rai 1. Lo dice chiaro e tondo,

Macron da Fazio parla italiano e chiude le polemiche con l'Italia. "Il cuore oltre l'ostacolo" : Emmanuel Macron intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" difende lo spirito europeo, l'asse con la Germania, la lotta ai nazionalismi e la Tav. parlando delle ultime vicissitudini con l'Italia, liquida la questione sottolineando la necessità di andare avanti: "C'è stato un malinteso, ci sono state alcune affermazioni eccessive, ma queste peripezie non sono gravi, bisogna andare oltre. È questo di cui ho parlato con ...

Macron intervistato da Fazio : «Paura migranti? Troppi arrivi ed è mancata l'Europa» : «Il biglietto di andata e ritorno per Parigi» per l'intervista a Emmanuel Macron «me lo sono pagato da solo, quindi nessun costo» per la Rai. Lo ha detto Fazio Fazio,...

Macron da Fazio 'Ultime peripezie non gravi - andiamo oltre' : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione', ha detto. Poi ...

Macron in tv da Fazio : con l'Italia malintesi non gravi - andiamo oltre : I Ministri dell'economia dei due paesi hanno inoltre concluso gli scambi chiedendo 'un dialogo solido, essenziale per lo sviluppo economico' di entrambi i paesi. I leader euroscettici italiani hanno ...

Macron da Fazio parla italiano e chiude le polemiche con l'Italia "Il cuore oltre l'ostacolo" : "Perché c'è tutta questa paura, anche in Italia, che è sempre stata un paese aperto? Perché gli arrivi dei migranti sono stati troppo consistenti, ed è mancata la solidarietà dell'Europa". Emmanuel Macron intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa ha parlato di Europa e migranti, puntando il dito contro gli errori commessi. "C'è la stessa paura anche in Francia, e quindi siamo stretti tra ...

Macron intervistato da Fazio - il conduttore : 'Mi sono pagato il biglietto' : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione'. 'Tra Francia e ...

Macron intervistato da Fazio : «Le polemiche con Roma? Non gravi. La Tav? Ci siamo impegnati a farla» : La soluzione è ripensare la nostra sovranità nel mondo, il nostro rapporto con l'Africa: i nostri destini sono legati, noi europei dobbiamo avere politiche comuni di stabilizzazione». La risposta, ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron : "I biglietti aerei me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.prosegui la letturaChe tempo che fa, Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron: ...