Di Maio e Salvini | alleati al governo | divisi su Twitter e Facebook

Alessandro Sallusti : "Poiché pazzi è da querela...". Conte - Di Maio e pure Salvini - è uno strike : "Oggi a noi italiani sembra di stare a bordo dell'Aereo più pazzo del mondo". Alessandro Sallusti è sconcertato dal "dramma che diventa parodia, la paura che si trasforma in risata quando il manichino Otto, un po' come nel nostro caso Giuseppe Conte, pensa di prendere il comando delle operazioni". E

Tav - il governo in ordine sparso. Conte media fra Salvini e Di Maio : Il presidente del Consiglio cerca di mediare tra i Cinquestelle contrari all'opera, con Beppe Grillo che la definisce morta, e la Lega irremovibile sulla sua realizzazione. Il ministro Tria parla di ...

Fratelli di Crozza - il monologo del comico e l’appello a Di Maio : ” Molla Salvini e torna il bravo ragazzo che eri” : Il monologo di Maurizio Crozza sulla vittoria del centrodestra in Sardegna e sulla legittima difesa, in onda nel corso di Fratelli di Crozza (in prima serata su Nove) si chiude con un accorato appello a Luigi Di Maio: “Ascolta uno che ha quasi il doppio della tua età, potrei essere tuo padre, anche se non ho capannoni abusivi, come età ci sto dentro. Giggino, tu stai frequentando una cattiva compagnia. Mollalo e torna il bravo ragazzo che eri. ...

Fratelli di Crozza - i messaggi subliminali di Tria : ecco cosa pensa davvero di Di Maio - Tav e Salvini. L’imitazione è imperdibile : Un esilarante Crozza nei panni del ministro Giovanni Tria nell’ultima puntata Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il ministro commenta a suo modo i fatti di attualità politica che l’hanno visto protagonista negli ultimi giorni, dal suo appoggio alla Tav fino alle accuse alla Germania e mostra per la prima volta di avere una sua opinione. O quasi L'articolo Fratelli di Crozza, i messaggi subliminali di ...

4 marzo 2018 - un anno con Di Maio e Salvini : cronistoria del governo giallo-verde : In cui Conte un po' di spazio se lo ritaglierà, pare che stia simpatico a Trump, soprattutto in politica estera e così si sfoga con la Merkel in fuori onda: 'Salvini litiga con tutti'. NO DONNE Non è ...

Bagno di fiducia per Conte. Ecco l'ultimo sondaggio Gpf sull'attività dei ministri. I vicepremier Di Maio e Salvini svettano per notorietà e ... : Infine, i casi dei ministri dell'Economia Giovanni Tria e degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , che occupano il terzo e il quarto posto, scambiandosi le posizioni nelle due graduatorie, in entrambe ...

Onu - migranti : 'Italia viola diritti umani'. Criticati anche Di Maio e Salvini : Gli inviati dell'Onu hanno quindi criticato apertamente il comportamento tenuto dagli esponenti del mondo politico, condannando prima di tutto il 'rifiuto di consentire lo sbarco alle navi Ong, come ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - tragico sospetto : "Uno scandalo baratto" - l'ombra su Lega e M5s : "Uno scandaloso baratto". Su Luigi Di Maio e Matteo Salvini si allunga l'ombra più scomoda: quello di un accordo politico "sottobanco" alle spalle, nel caso specifico, degli elettori del Nord. È il Giornale del direttore Alessandro Sallusti a scagliarsi contro l'accordo sulla Tav, considerato sostan

Vittorio Feltri : perché Matteo Salvini resta con Luigi Di Maio (e non va con Silvio Berlusconi) : Gli italiani si stupiscono perché Matteo Salvini dà una mano a Gigino Di Maio a stare in piedi nonostante gli schiaffoni elettorali da questi ricevuti ultimamente in Abruzzo e Sardegna. Ma non c' è niente di strano per il Soccorso alpino al napoletano. Qui si tratta di far sopravvivere il governo cl

Cosa si sono detti Conte - Salvini e Di Maio : Non si possono trascinare i dossier: è una esigenza comune, non conviene a nessuno portare i temi all'infinito. È questo il senso del discorso fatto da Giuseppe Conte ai suoi due vice premier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, convocati ieri sera a cena a Palazzo Chigi. Il senso del messaggio è stato condiviso dai leader di Lega ed M5s, durante la franca chiacchierata, conclusa con le frappe 'documentate' su Instagram. Durante la serata, ...

Di Maio messo alle corde dai suoi - cedere a Salvini sulla TAV lo farebbe saltare da capo dei 5 stelle - ecco perché… : Per Di Maio non è un grandissimo periodo, la sua leadership è messa in discussione, e nei prossimi giorni potrebbe saltare tutto, la questione gira sempre sulla Tav Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, sta attraversando il peggior momento della sua breve stagione politica. La cocente sconfitta dei Cinquestelle in Abruzzo e Sardegna ha certificato che il vento ha fatto il suo giro ed ora soffia contro. La luna di miele con gli elettori è roba ...

Matteo Renzi a Palermo - spara a zero su Di Maio e Salvini : “Dei bugiardi hanno mentito su tutto” : Matteo Renzi alla Feltrinelli di Palermo per presentare il libro, spara a zero su Salvini e Di Maio: “Per il reddito si parlava di 60 miliardi di euro in campagna elettorale, ora sono diventati solo 4 miliardi…” E’ sold out lo spazio della libreria Feltrinelli a Palermo per la presentazione del libro dell’ex premier “Un’altra strada”. L’ingresso è presidiato dalla polizia che a un certo punto ...

Autonomia - Salvini lancia un ultimatum a Conte e Di Maio 'Entro la settimana presento il progetto' : 'Ieri sera ho detto a Conte e all'amico Di Maio che entro il fine settimana ho il dossier pronto, e poi ci confronteremo'. Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a una domanda sull'Autonomia di Veneto ...