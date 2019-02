Trovato in casa con 1 | 5 kg droga | in manette 40enne a Tor Bella Monaca

Prato - non risponde a telefono : personal trainer di 45 anni Trovato morto in casa dai genitori : La tragica scoperta ieri sera nell'abitazione dove Andrea Tortorici, personal trainer di 45 anni, viveva. Sul posto anche i carabinieri. In passato l'uomo era stato arrestato per traffico di sostanze anabolizzanti. Disposta l'autopsia.Continua a leggere

Roma : Trovato corpo esanime in canneto in fiamme a Casal Bertone : Roma – Il cadavere di un uomo, non ancora identificato e’ stato rinvenuto dai Vigili del fuoco questa notte all’1 circa in via di Casal Bertone 91, durante lo spegnimento di un incendio scoppiato in un canneto adiacente la ferrovia. L’uomo, da una prima ricostruzione, potrebbe essere un senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica il reparto Volanti e la Polfer. Indagini in corso. L'articolo Roma: ...

Fratellini uccisi a Ono - Trovato cadavere in casa/ Escluso suicidio : giallo su cause : trovato cadavere di un uomo a Ono, nella casa dove furono massacrati e uccisi i due Fratellini dal padre Pasquale Iacovone: è giallo.

Giallo a Brescia : uomo Trovato morto nella stessa casa dove furono uccisi due fratellini : E' Giallo in provincia di Brescia. A Ono San Pietro. piccolo comune di nemmeno mille anime della Val Camonica, un uomo di 43 anni, Francesco Squaratti, è stato trovato senza vita nello stesso appartamento in cui, quasi sei anni fa, vennero uccisi due fratellini di 9 e 12 anni. Sulle cause del decesso farà luce l'autopsia, disposta per i prossimi giorni, Per ora, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi (eccezion fatta per il gesto ...

Lecce - non riuscivano a contattarlo da giorni : insegnante Trovato morto in casa : Pietro Congedo, insegnante 68enne di Galatina, viveva da solo in un’abitazione nel centro antico. Da alcuni giorni i familiari non avevano sue notizie e si sono perciò rivolti ai vigili chiedendo loro di trovare il modo di entrare nella casa. Lo hanno trovato a letto, morto probabilmente da una decina di giorni.Continua a leggere

Ragusa - bimbo di 6 mesi Trovato morto in casa : indaga la Polizia : Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un bambino di soli sei mesi è stato trovato questo pomeriggio senza vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Al momento, sono pochissime le indiscrezioni che arrivano dalla Sicilia. Sul posto c'è comunque la Polizia, che sta procedendo ai rilievi del caso. Sono ovviamente sconosciute le cause della morte del bimbo, almeno per il momento. Quello che è dato ...

Trovato morto sotto casa alle cinque di mattina : Livorno: tragedia in via Garibaldi. Ad accorgersi del 63enne riverso a terra un passante, entrato nell'unico negozio aperto per dare l'allarme

Mattarella : dispositivo spia Trovato vicino alla casa del Presidente : Palermo - Rinvenuto un dispositivo spia nei pressi del condominio in cui abita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A segnalare la presenza dell’apparecchio un tecnico dell’Enel, che lo ha individuato appunto nella cassetta del contatore. Al suo interno c’era un piccolo ripetitore con due antenne collegato in maniera abusiva all’elettricità. La procura ha aperto un’indagine, ma stando alla prima ricostruzione il dispositivo era ...

Ex infermiere vittoriese Trovato morto nella sua casa : Un infermiere in pensione di 69 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Vittoria. Le cause del decesso sarebbe naturali

Giovane calabrese Trovato morto dentro casa a Bologna : Nella giornata di ieri 10 febbraio, un Giovane ragazzo calabrese di 28 anni è stato rinvenuto privo di vita all'interno di un appartamento nella città di Bologna. A fare la tragica scoperta sono stati gli amici del Giovane dopo essere rientrati all'interno dell'abitazione. I ragazzi hanno immediatamente chiamato i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla, se non constatarne l'avvenuto decesso. Sul suo corpo non sarebbero presenti ...

