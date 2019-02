Sbornia | rimedi per stare meglio

Chili in più e Sbornia post feste - caffè e banane tra i rimedi per stare meglio : Chili di troppo e sbornia: oltre ai doni e agli auguri, le festività di Natale e Capodanno portano con sé anche questi effetti negativi a cui bisogna in quale modo porre rimedio sin da subito per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi. Chili in più, no al digiuno Dolci, carboidrati, carne e pesce cucinati in qualsiasi modo: tutto quello che abbiamo mangiato nel corso di queste festività ci crea inevitabilmente un malessere fisico che ...