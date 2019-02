Salute | Iss | 1 anziano su 5 ha problemi di udito | oltre la metà è in sovrappeso

Salute : lo studio - l’80% dei giovanissimi vorrebbe figli prima dei 30 anni : Solo il 7% degli adolescenti italiani pensa di non avere figli nel suo futuro, mentre quasi l’80% vorrebbe avere dei bambini prima dei 30 anni. Andando avanti con l’età, gli studenti universitari (circa 22 anni) pensano che la finestra di tempo ideale per diventare genitori sia tra i 26 e i 30 anni. Infine, gli adulti: più della metà (55%) dichiara di non essere intenzionato ad avere figli; anche considerando solo coloro che non ...

Verissimo - Laura Chiatti racconta dei problemi di Salute di Marco Bocci e si intenerisce : Laura Chiatti, nota attrice e cantante di origine umbra, ospite del programma di Canale 5 Verissimo, è stata intervistata da Sivia Toffanin sabato 16 febbraio. Durante la trasmissione ha raccontato il suo ultimo anno e mezzo ed ha confidato di aver passato uno dei periodi più brutti della sua vita a causa di varie sofferenze, come la malattia che ha colpito suo marito, l'attore Marco Bocci. In seguito ha poi parlato anche della malattia che ...

Salute : Luiss scende in campo contro cancro infantile : Roma, 15 feb., askanews, - Luiss Guido Carli in campo al fianco dell'associazione Peter Pan Onlus, in occasione della XVIII Giornata Mondiale contro il cancro infantile. Oggi nella sede di viale ...

?Umberto Bossi : malattia e condizioni di Salute “gravissime”. Come sta : Umberto Bossi: malattia e condizioni di salute “gravissime”. Come sta Brutto colpo per il fondatore della Lega. Umberto Bossi nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio è stato colto da malore all’interno della sua casa di Gemonio. A seguito del malore si è reso necessario il trasferimento presso l’Ospedale di Varese. Umberto Bossi, Come sta dopo il primo soccorso ed il trasferimento in ospedale A raccontare i dettagli ...

Ilva - la Corte di Strasburgo condanna l’Italia : “Pericoli alla Salute per le emissioni” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per non essere riuscita a protegger alcuni cittadini di Taranto che vivono nelle aree dove si registrano emissioni dell’impianto dell’ex Ilva: secondo la Corte di Strasburgo “il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione, che vive nell’area a rischio“. “Le autorità ...

Monitorare le piante dallo Spazio per valutare la Salute dell’ecosistema della Terra : ESA sceglie Thales Alenia Space per guidare la missione FLEX : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per guidare il programma satellitare Fluorescence Explorer (FLEX). Selezionata nel 2015 come ottava missione “Earth Explorer” dell’ESA, con lancio previsto nel 2023, FLEX utilizzerà uno strumento innovativo, denominato FLORIS, per mappare la fluorescenza della vegetazione terrestre al fine di ...

Iss - Silvio Brusaferro nominato commissario dal ministero della Salute dopo le dimissioni di Ricciardi : Il professor Silvio Brusaferro è stato scelto dal ministero della Salute come commissario dell’Istituto Superiore di Sanità. Farà le funzioni di presidente fino alla nomina dei nuovi vertici. L’ex numero uno Walter Ricciardi ha dato le dimissioni il 19 dicembre. Due settimane prima, il 4 dicembre, il ministro Giulia Grillo aveva revocato i 30 membri non di diritto del Consiglio Superiore di Sanità. E dopo il passo indietro di Ricciardi ...

Pescara - GdF : conclusa operazione per la sicurezza e Salute dei giovanissimi : Pescara La Guardia di Finanza di Pescara , rende noto l'esito della "operazione Giovani" , avviata a metà novembre a tutela della sicurezza e della salute dei giovanissimi, nel periodo prossimo alle ...

Walter Ricciardi - ex direttore dell'Iss - contro le decisioni del governo che non difende la Salute degli italiani e ignora la verità ... : ... come peraltro deve essere perché " la politica non deve interferire con la scienza". La conclusione è un'accusa nei confronti del governo che non segue i pareri scientifici, e risulta più vicino ...