Raffaella Carrà : età e canzoni - dove vive e cosa fa oggi : Raffaella Carrà: età e canzoni, dove vive e cosa fa oggi dove vive Raffaella Carrà e carriera Si chiama Raffaella Roberta Pelloni, ma tutti la conosciamo come «Raffaella Carrà». Ballerina, cantante, presentatrice, attrice e showgirl: una personalità iconica a 360 gradi, il simbolo di una generazione che ha preservato intatte nel tempo le proprie peculiarità. Le canzoni della Carrà non hanno confini: arrivate in America Latina in versione ...

La mia casa è la tua : su Rai3 torna Raffaella Carrà : La mia casa è tua format In ogni puntata del programma, adattamento del format spagnolo Mi casa es la tuya , la conduttrice si reca a casa di alcuni personaggi famosi del mondo dello spettacolo, ...

Palinsesti Rai 3 - primavera 2019 : Raffaella Carrà e Serena Dandini si avvicendano al giovedì sera. Torna Carlo Conti : Serena Dandini Un nuovo progetto per Serena Dandini, un late show con Geppi Cucciari. Ma anche il ritorno di Gad Lerner e uno speciale di Prima dell’alba in prime time. I Palinsesti primaverili 2019 di Rai3 prevedono la conferma di alcuni capisaldi della rete ed il debutto di alcune novità, anche in access. Ecco, nel dettaglio, cosa riserverà al pubblico il canale diretto da Stefano Coletta nel periodo compreso tra fine marzo ed inizio ...

Frasi culTV : Raffaella Carrà ritorna - Serena Rossi-Mia Martini - Virginia Raffaele e Satana : Beppe Fiorello , attore protagonista ne Il mondo sulle spalle , in onda il 19 febbraio alle 21.25 su Rai1, : 'Questa è la storia strepitosa di un uomo che non si rassegna, non si piange addosso, ma ...

Raffaella Carrà : «Torno in tv - ma non canto né ballo : sono già troppo i reality tutti uguali» : «Con Pippo Baudo ne ho discusso tante volte. La mia teoria è opposta alla sua: ogni tanto, soprattutto se sei una donna, ti devi togliere dai piedi. Se sei sempre lì non ti rinnovi mai. Sempre la stessa faccia, la stessa espressione, lo stesso birignao. La tv, per farla bene, devi vederla anche da fuori. Devi capire dove vivi, chi c’è per strada, chi ha le mani sul telecomando e la sera sceglie proprio te. Se vai via per uno o due anni non ...

Il ritorno di Raffaella Carrà in tv poi critiche sui reality : In un’intervista rilasciata akl settimanale “vanity Fair” Raffaella Carrà ha annunciato il suo ritorno in tv, con un programma fatto di interviste che andrà in onda su Rai 3, dove incontrerà dei grandi personaggi del nostro tempo. Durante l’intervista la Carrà ha affrontato molti temi legati al piccolo schermo, non facendo mancare nette critiche nei confronti dei reality. “Lo spettacolo, saranno le parole riferendosi al suo ...

Raffaella Carrà torna in tv con un nuovo programma : Raffaella Carrà è nella cover di ‘Vanity Fair’ la Carrà appare nella versione inedita di modella, racconta perché nel mondo dello spettacolo italiano si è fatta la fama di “Signora del No”. La principale dote che si riconosce: «Ironia e autoironia. Non sempre gli altri l’hanno capito. Nell’ambiente non dico mi considerino una zarina, ma sicuramente una donna a suo modo potente. Ma non è vero no. E neanche che sia stata ambiziosa. Se ...

Raffaella Carrà : 'Torno in tv ma non canto nè ballo' : Se ho avuto il passo da carabiniere e a qualcuno sono parsa aggressiva è perché, in un mondo fondamentalmente maschile, ho dovuto difendermi e farmi valere'. Sul suo ex compagno Sergio Japino, di cui ...

Raffaella Carrà - frecciatina a L’Isola dei Famosi : “Vedo naufraghi…” : Isola dei Famosi: Raffaella Carrà critica i naufraghi prima del ritorno in tv La grande Raffaella Carrà è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma in onda su Rai3. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice ha parlato della sua brillante carriera, in particolare della rivoluzione che spesso le viene riconosciuta. Per decenni, infatti, è stata considerata ‘quella’ dell’ombelico, del tuca tuca o dei fagioli. Proprio ...

Raffaella Carrà torna in tv e critica i reality : "In tv vedo naufraghi con un filo nel sedere" : L'artista bolognese, pronta a tornare in tv, su Rai3, con un programma di interviste, critica duramente i reality show

Raffaella Carrà torna in tv : nuovo programma e affondo sui reality : Raffaella Carrà torna in tv con un nuovo programma su Rai3 e non fa sconti ai reality: “Oggi vedo naufraghi con un filo nel sedere, evidente che lo vogliono mostrare” Raffaella Carrà è pronta a tornare in Tv. Dal 28 marzo sarà al timone di un programma di interviste che andrà in onda su Rai 3, […] L'articolo Raffaella Carrà torna in tv: nuovo programma e affondo sui reality proviene da Gossip e Tv.

Raffaella Carrà : "Se ho fatto delle cazz...è perché le avevo scelte io" : E' stata dura per il direttore di Rai Tre Stefano Coletta che le ha proposto tre volte un programma ricevendo un no, ma alla fine l'ha spuntata. Raffaella Carrà torna in tv con un programma dedicato a lunghe interviste ai grandi personaggi. Appuntamento il 28 marzo su Rai Tre. "Ho solo paura che il pubblico dopo un'ora e mezza in cui non mi vede cantare, ballare e cazzeggiare dica che palle - confessa a Vanity Fair - Lo spettacolo saranno le ...

