PAOLO FOX Oroscopo previsioni oggi | 28 febbraio | Leone ottima forza

Oroscopo PAOLO FOX di oggi 28 Febbraio 2019 : il Capricorno deve separare amore e lavoro - i Pesci devono guardare oltre : T u vorresti vivere in un mondo pieno di serenità e tranquillità , però ci sono sempre delle complicazioni, soprattutto delle invidie. Per fortuna Marzo promette meglio per i rapporti interpersonali; ...

PAOLO FOX di marzo : Toro miglioramenti in vista - Cancro arriva l'aiuto di Marte : marzo è da sempre il mese che incorona il sesso femminile. La 'festa della donna' celebrata l'8 è il simbolo dell'indipendenza, politica e sociale, di quello che per anni è stato considerato in maniera discriminatoria il 'sessodebole'. In pochi sanno però che l'idea di abbinare la mimosa, fiore etichetta di questa ricorrenza, ...