Mo e May | le ' sorelle Williams' del golf

agi

(Di giovedì 28 febbraio 2019) LeSisters fanno scuola. Nel, hanno gli occhi a mandorla di due ragazze thailandesi, Moriya e Ariya Jutanugarn, divise da appena 16 mesi, così come le sorellone afroamericane del tennis sono lontane 14 mesi e mezzo. E, come le ragazze americane, hanno vissuto da sempre la forte rivalità in famiglia, con la più giovane, sempre estremamente competitiva, in tutto, nei confronti della sorella maggiore, che alla fine l'ha avuta vinta: ha superato chi l'ha allenata e protetta, e le ha aperto la strada nel professionismo. Così, Ariya è salita due volte al numero 1 del mondo, Moriya è entrata fra le prime dieci – storico neldonne - e oggi è 19.Moriya e Ariya Jutanugarn (Afp)Le due Jutanugarn sono nate e cresciute a Bangkok, in Thailandia, dove i genitori gestivano un negozio di articoli da. Molto diverse, di fisico e dicarattere, ...