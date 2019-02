L' anticiclone vorace porta una precoce e folle primavera ma durerà poco

huffingtonpost

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Unsi sta abbattendo in questi giorni in Europa anticipando unasu tutto il vecchio continente e anche in Italia. Le perturbazioni, almeno fino ai primi di marzo, toccheranno soltanto le latitudini più elevate.Come riIlMeteo.it in Italia sono previste tra oggi e domani bellissime giornale di aole con temperature che potrebbero toccare i 20 gradi nel Centro Nord, in particolare sulle pianure del Piemonte e in Lombardia e Toscana. Il Sud percepirà invece qualche grado in meno a causa dei venti dai quadranti settentrionali. Tempo comunque soleggiato e stabile in tutto il Meridione. Continua l'anomala assenza di precipitazioni nelle regioni settentrionali che farà passare alla storia questo febbraio come uno dei più secchi degli ultimi anni.Ma questo potrebbe essere solo un assaggio di, infatti dai primi di ...

