Degrees of Separation : Recensione e Gameplay Trailer : Quando si parla di Indie spesso si volge lo sguardo a quei titoli dove nonostante il budget a disposizione sia inferiore rispetto un gioco tripla A, la qualità il più delle volte può risultare superiore, che si tratti del comparto grafico, del Gameplay o della storia. Con questa premessa oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Degrees of Separation, sviluppato in collaborazione con lo scrittore che si cela ...

Degrees of Separation : il platform 2D è disponibile su Switch - PS4 - Xbox One e PC : Buon San Valentino! Oggi, la Modus Games, uno dei più importanti editori di videogiochi indie, e lo sviluppatore Moondrop rilasceranno Degrees of Separation nelle nostre mani e sugli scaffali dei negozi digitali. Un gioco a piattaforme 2D fatto di rompicapi e con una storia ricca e commovente, che ti permetterà di divertirti grazie alla modalità co-op con la tua persona speciale, che sia il tuo partner, un amico o un familiare.Degrees of ...

Degrees of Separation – Trailer di Lancio : È uscito il Trailer di Lancio di Degrees of Separation, sviluppato da Moondrop e prodotto da Modus Games. Questo titolo è un platform 2D con puzzle ambientali dall’interessante struttura di gioco. Degrees of Separation ci trascina all’interno di una storia dalla peculiare tematica, ovvero l’attrazione degli opposti. L’intera vicenda sarà rappresentata da due protagonisti. Una ragazza con l’abilità di manipolare il calore ed un ragazzo con la ...

Degrees of Separation : il platform 2D scritto da Chris Avellone si mostra nel trailer di lancio : Il produttore tripla I Modus Games e lo sviluppatore Moondrop hanno pubblicato il trailer di lancio del gioco di rompicapi a piattaforme 2D Degrees of Separation, in vista del lancio del 14 febbraio 2019. Unendo sapientemente le diverse fasi di una relazione a un tocco di narrativa, Degrees of Separation arriva questa settimana su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Steam.Con uno dei protagonisti in grado di manipolare la forza del calore ...

