De Gregori | le radio mi boicottano ma boccio il sovranismo di Mogol

Francesco De Gregori boccia la proposta della Lega sulle canzoni italiane in radio : “Una str***ata” : Francesco De Gregori boccia la proposta della Lega sulle canzoni italiane in radio, secondo la quale i brani nella nostra lingua dovrebbero occupare almeno un terzo della proposta radiofonica giornaliera. L'artista romano è stato raggiunto dai giornalisti in occasione della residency che terrà al Teatro Garbatella a cominciare dal 28 febbraio. In questa occasione, il Principe ha quindi espresso la sua opinione sulla recente proposta avanzata ...

QUOTE ITALIANE IN RADIO/ De Gregori "è una stron*ta - cresciuto con musica straniera" : Per Francesco De Gregori la proposta della Lega e di Mogol di destinare per legge un terzo delle canzoni in RADIO alla musica italiana è una stronzata

De Gregori : "Le quote radio? Una fesseria". E confessa : "L'unica volta che ho detto ti amo" : Mette le mani avanti: "Qui può succedere di tutto in qualsiasi momento. Anche che uno arrivi sul palco con una pianta da consegnare. Anzi, mi piacerebbe se succedesse. In effetti siete entrati in una ...

Francesco De Gregori non è d’accordo con quella proposta delle canzoni italiane in radio : La Lega vuole che un terzo delle canzoni trasmesse dalle radio sia italiano; lui ha detto che gli sembra «una stronzata»

De Gregori : "Le radio non trasmettono le mie canzoni - ma io mi diverto a fare 20 date nello stesso teatrino" : Venti serate, cinque giorni alla settimana, sempre nello stesso piccolo teatro da 230 posti alla Garbatella, quartiere di Roma Sud. Sold out per tutto il mese. Eccolo il nuovo progetto artistico di ...

De Gregori : "30% italiani in radio? Mi sembra una stronz...!" : ... che ieri ha incontrato la stampa al termine della prova generale dello spettacolo 'Off the record', che lo vedrà in scena da oggi per un mese al Teatro Garbatella di Roma, per 20 spettacoli in una ...