Autonomia | Conte | Abbiamo idee chiare | valutiamo come interloquire con

Autonomia : Fontana - 'Conte assicura di voler concludere percorso' : Milano, 22 feb. (AdnKronos) - "Sono molto lieto che si sia sollevata in modo unanime e determinata la voce delle associazioni di categoria, dei Comuni, dei sindacati, che richiede in modo forte l'approvazione dell' Autonomia . Tutti si sono dichiarati favorevoli e rimarcato la necessità di questa rifo

Autonomia regionale - Conte : "Le tasse non si toccano" : Messaggio chiaro del premier, durante il question time in Senato, ai governatori di Veneto e Lombardia che sperano di trattenere sul territorio la maggio parte delle tasse : "Le risorse finanziarie allocate dallo Stato nellealtre Regioni rimarranno invariate, si terra' conto dellasolidarietà nazionale".

Conte : «Nessuna manovra correttiva sui conti pubblici». I tempi del premier sull' Autonomia regionale : ... «Saremo in grado di riportare il Paese verso una stagione di maggiore equità sociale, d'altronde l'austerity ci ha mostrato che l'economia ha bisogno di respirare proprio nelle fasi in cui consumi e ...

Conte : 'Non ci sarà una manovra bis'. Sull' Autonomia è frenata : 'Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva, dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse già stanziate'. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Senato. 'Peraltro ...

Conte "No a manovra correttiva L'Autonomia? Non toglie risorse alle altre Regioni" : "Le risorse finanziarie allocate dallo Stato nelle altre Regioni rimarranno invariate". Giuseppe Conte rassicura in Senato sulle autonomie."Entro un anno dall'emanazione dei dPCM dovranno essere individuati i fabbisogni standard delle competenze statali nelle singole regioni (tutte, non solo quelle che hanno chiesto l'autonomia differenziata)", ha spiegato il premier, "A tal fine sarà costituito un apposito comitato paritetico Stato e Regioni, ...