Viaggio nella fabbrica del cioccolato per i grandi del private label

Scianna - un Viaggio nella carriera del grande fotografo : Il 21 febbraio, negli spazi espositivi della Galleria d'arte moderna di Palermo, aprirà al pubblico la grande mostra antologica dedicata a Ferdinando Scianna, curata da Denis Curti, Paola Bergna e ...

Wired Health 2019 - un Viaggio nella salute del futuro : Strumenti di diagnosi indossabili, cure a distanza, checkup eseguiti da medici-robot e, con un po’ di fortuna, un futuro dove le peggiori malattie del nostro tempo saranno solo uno spiacevolissimo ricordo. Wired Health, l’evento di Wired dedicato all’innovazione e l’hi-tech nel campo della salute, torna il 13 marzo 2019, con una densa giornata a Base Milano, in via Bergognone 34. Grazie al aiuto scientifico ed editoriale del ...

Lars von Trier - nella Casa di Jack il Viaggio infernale di Matt Dillon nei panni di un artista psicopatico e serial killer : Festeggiare il compleanno parlando dell’efferato serial killer Jack e, naturalmente, del suo “creatore” Lars von Trier. E’ quanto sta accadendo a Matt Dillon, 55 anni oggi, giunto a Roma per accompagnare l’uscita italiana di La Casa di Jack (The House that Jack Built) prevista in 120 sale dal 28 febbraio dopo la controversa presentazione fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes. “Dubbi ne ho avuti tanti prima di accettare il ruolo, e anche ...

A Finalborgo la band "ilClanDestino" presenta il suo "Viaggio" nella vita e la musica di De Andrè : Sabato 23 febbraio, a partire dalle ore 21, il Teatro delle Udienze , nel palazzo dell'ex tribunale di Finalborgo, ospiterà il concerto/spettacolo della band ilClanDestino dal titolo "IlClanDestino ...

Lo show di Elisa al Barone Rosso di Red Ronnie - un Viaggio nel tempo e nella musica : Con la frase: «È come quando una bambina ha spiccato il volo ed è andata lontano, per poi tornare dopo tanto tempo» Red Ronnie ha accolto Elisa al Barone Rosso per tre intense ore di musica e ricordi. Prima del suo ingresso il conduttore ha mostrato agli utenti sintonizzati un filmato di repertorio del 1997, quando la allora giovanissima cantante di Monfalcone si esibì al Roxy Bar in un featuring con la band Quartiere Latino con una ...

Alla Stranieri un Viaggio nella bellezza dell'universo : PERUGIA "Antonio Ereditato è uno scienziato che vive il suo tempo e lo interpreta con il rigore e la passione per la divulgazione scientifica che lo caratterizzano. L'Università per Stranieri di ...

'Haiku sull'Albero del Prugno' - Viaggio nella memoria della famiglia Maraini - il 12 febbraio al cinema Farnese di Roma : Il documentario ' Haiku sull'Albero del Prugno ' di Mujah Maraini-Melehi sarà proiettato al cinema Farnese di Roma il 12 febbraio alle 20: a presentare il film in sala la regista con il grande artista ...

Cinema al Maxxi : Viaggio nella poesia di Raffaello Baldini : "Certe cose si possono esprimere solo in dialetto". A dire queste parole è stato Raffaello Baldini, poeta romagnolo classificato come "dialettale" e per questo a volte surclassato. A pensarci la frase del poeta è speculare a un'altra grande verità e cioè che molte cose si possono dire solo in poesia, amalgamando le parole così da esprimere moti dell'animo inafferrabili e taciturni. Non esiste solo la poesia, ...

Viaggio nella testa di Jasmin Paris - la storia vera dell’essere umano più veloce del mondo : Rowan la sua bimba di 14 mesi le ha sorriso quando l'ha vista arrivare e lei ha ricambiato con una gioia che solo gli occhi pieni di amore sanno esprimere. La mamma è tornata, pensavano. Dopo 83 ore 12 minuti e 23 secondi, diceva il tabellone.Per riabbracciarla, Jasmin aveva corso per 431 chilometri in mezzo a prati, sentieri, viottoli. Era salita su e giù fra terra e rocce, per un dislivello di 13,000 metri, una volta e mezzo ...

Shoah : a Palazzo Pirelli mostra 'Viaggio nella Memoria - Binario 21' (2) : (AdnKronos) - "E particolarmente significativo - ha detto Fermi - ospitare questa mostra che porta alla luce una brutta pagina della nostra storia e ci insegna che nessuna azione può essere sottovalutata. Da qui passeranno numerosi studenti e scolaresche. Il messaggio che vogliamo dare alle giovani

Shoah : a Palazzo Pirelli mostra 'Viaggio nella Memoria - Binario 21' : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - E’ stata inaugurata questa mattina a Palazzo Pirelli la mostra fotografica 'Viaggio nella Memoria - Binario 21', curata dall’associazione Figli della Shoah. Al taglio del nastro erano presenti il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il vicepresidente Car

Fette biscottate - biscotti - latte - caffè - marmellata : Viaggio nella storia di 10 alimenti simbolo della colazione degli italiani : latte, caffè, Fette biscottate, muesli, merendine, marmellata e crema spalmabile. E poi torte, cereali, biscotti. La colazione italiana ha una tradizione antichissima che ci riporta molto indietro nel tempo e spesso fuori dai nostri confini. Le Fette biscottate ad esempio, sono nate nella Prussia dell’Ottocento per evitare sprechi, mentre il latte è figlio della civiltà di Mesopotamia. Il caffè si narra sia nato in Etiopia mentre il celebre ...

MOLFETTA. "MI CONOSCO - QUINDI SCELGO" : Viaggio nella CONSAPEVOLEZZA ALLA "BATTISTI PASCOLI" : ... la scuola vuole loro augurare di continuare a vivere NELLA CONSAPEVOLEZZA che la vita è un meraviglioso VIAGGIO; un VIAGGIO che comincia nell'esatto istante in cui si viene al mondo e che si rinnova ...