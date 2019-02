Tria: no aumenti Iva o manovre su conti

"Non ho mai parlato didell'Iva né disuipubblici. Non c'è nessun contrasto in seno al governo su questi temi. Temi che peraltro ieri non sono stati oggetto di nessuna decisione". Così il ministro dell'Economia,, in una nota del ministero. Il ministro smentisce quindi "nel modo più categorico", le ricostruzioni giornalistiche della riunione di ieri a Palazzo Chigi apparse su alcuni organi di stampa.(Di mercoledì 27 febbraio 2019)

