Scadenze febbraio 2019 | arrivano le proroghe fiscali Ecco il decreto

Scadenze di febbraio 2019 : fisco - concorsi - pensioni - agevolazioni : Il mese più corto dell’anno non fa eccezione agli altri: è comunque carico di termini da rispettare in tema fiscale, pensionistico, di presentazione istanze e anche per le domande di concorso: soprattutto in questo nuovo anno con Scadenze di febbraio 2019 che richiamano all’attenzione e non accettano ritardi. Alcune sono già chiuse, per altre abbiamo ancora qualche giorno. Pensiamo ad esempio a chi lavora nl comparto scuola e vuole accedere a ...