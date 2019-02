Rogo rifiuti a Milano | 15 arresti

Milano - 15 arresti per traffico illecito di rifiuti dopo Rogo del deposito a Bovisasca. Un arrestato diceva : “Faremo il botto” : “Tutto bene, faremo il botto”. Così diceva uno degli arrestati qualche giorno prima dell’incendio in un deposito di 13mila metri cubi avvenuto lo scorso 14 ottobre a Milano, che per l’accusa sarebbe servito per “smaltire illegalmente” i rifiuti. Mercoledì mattina la polizia ha eseguito in diverse regioni un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, di cui 8 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e ...

Milano - Rogo rifiuti : 15 misure cautelari : 13.14 misure cautelari da parte della polizia in diverse regioni, nei confronti di 15 persone (8 in carcere, 4 ai domiciliari e 3 con l'obbligo di dimora) accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, gestione non autorizzata e intestazione fittizia di beni. Indagini avviate a seguito del rogo del capannone della "Ipb" di Milano, a ottobre 2018, che rese l'aria irrespirabile per giorni. I test Arpa evidenziarono 6.7 picogrammi per ...

