Paolo Fox | previsioni 28 febbraio | l’oroscopo di domani

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Oroscopo del 28diFox: lediAnche per quanto riguarda la giornata dile stelle hanno dato delle indicazioni aFox e al suo oroscopo del 28che andrà a chiudere un mese impegnativo per tutti i segni zodiacali.ARIETE:sarà una giornata tutto sommato positiva nonostante la Luna dissonante un po’ biricchina. E’ tempo di riavvicinarsi all’amore perché a partire da marzo potranno fare nuovi incontri interessanti.TORO: è un periodo molto favorevole per i nati sotto questo segno. L’amore sta procedendo sui binari giusti mentre al lavoro sono in arrivo delle ottime soddisfazioni. E’ tempo di fare nuovi progetti.GEMELLI: purtroppo sono presenti ancora delle criticità che dovranno affrontare da marzo in poi. Per quanto riguarda l’amore ci sono ancora dei dubbi da fugare.CANCRO: ...

