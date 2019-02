Ok a Quota 100 e reddito di cittadinanza | ma in Senato scoppia la “bagarre”

Ue : "In Italia squilibri eccessivi". Bocciata Quota 100 - : Per la Commissione "il debito non scenderà nei prossimi anni" e "la manovra 2019 include misure che rovesciano elementi di importanti riforme fatte in precedenza, in particolare sulle pensioni, e non ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza : il Senato vota le prime proposte di modifica : Il Senato ha espresso il parere favorevole sulle proposte di modifica riguardanti il Reddito di cittadinanza e altre misure in materia previdenziale contenute nel cosiddetto decretone, tra qui la ormai iconica Quota 100 . Come ormai noto, il testo del maxi decreto è approdato da alcuni giorni in aula al Senato, che oggi ha dunque dato voto favorevole ad alcuni degli emendamenti proposti, ed entro la prossima settimana passerà in esame alla ...

Decretone - sì del Senato a reddito di cittadinanza e Quota 100 : L'Aula del Senato ha approvato il cosiddetto «Decretone» con le misure su reddito di cittadinanza e quota 100. I voti favorevoli sono stati 149, quelli contrari 110 e gli astenuti 4. Il provvedimento ...

Via libera del Senato al 'Decretone' su reddito di cittadinanza e pensioni a Quota 100 : ... Fi,, al termine di un infervorato intervento, ha ricordato una delle attività lavorative svolte dal vice premier Luigi Di Maio, assente dall'aula, prima di entrare in politica, quella di steward ...

Deficit Italia - Quota 100 - debito pubblico e reddito di cittadinanza verso nuova bocciatura UE : ... sempre più in bilico e diviso su tante questioni, non solo non ha infatti intrapreso alcuno sforzo contro l'alta spesa pubblica che caratterizza in modo strutturale l'economia Italiana ma ha anche ...

Quota 100 - Salvini dice che un'azienda manda in pensione 150 operai e ne assume altrettanti : è vero? : Su Twitter il vicepremier ha ventilato un rapporto 1 a 1 tra pensionati-neoassunti, ma l'azienda ne prenderà un centinaio in tre anni. Il fact checking

Reddito di cittadinanza e Quota 100 - il Senato dà il via libera al decretone : ora passa alla Camera : Il Senato ha dato il via libera al decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100, in prima lettura. Ora il testo passerà all'esame della Camera. I voti favorevoli sono stati 149, 110 i contrati e 4 gli astenuti. Molte le proteste in Aula durante le dichiarazioni di voto e al momento del voto. alla Camera si attendono importanti modifiche al decreto.Continua a leggere

Inps - si cambia ancora : Quota 100 e bilancio a rischio : La questione è arrivata alla riunione di Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria. A ...

Pensioni Quota 100 tocca le 70mila richieste - Salvini : 'Alla faccia dei chiacchieroni' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 febbraio 2019 vedono emergere nuove dichiarazioni da parte del Governo ed in particolare dal Vice Premier Salvini in merito ai numeri raggiunti dalle domande di pensionamento tramite la nuova quota 100. Nel frattempo dall'opposizione si continua ad esprimere perplessità sulla recente riforma previdenziale e di welfare, mentre i sindacati chiedono all'esecutivo di essere ascoltati rispetto alle proprie ...