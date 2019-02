Cucchi | pm | L’ex ministro Alfano indotto a dichiarare il falso

blogo

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)Dalle carte del processo per la morte di Stefanoemerge che l'attività di depistaggio da parte dei carabinieri indagati sarebbe stata così pervasiva che addiritturadell'Interno Angelinofuinconsapevolmente "a riferire ilsu atti falsi”. Così si è espresso oggi il pm Giovanni Musarò depositando gli atti in apertura dell'udienza a carico dei cinque carabinieri alla sbarra per il decesso del geometra romano di 31 anni, arrestato per droga il 15 ottobre 2009 e morto, pieno di tumefazioni e lividi su tutto il corpo, una settimana dopo in regime di custodia cautelare in un letto del reparto penitenziario del Pertini di Roma.Musarò: le fasi del "depistaggio" sulla morte di StefanoSecondo il pm: "Si è giocata una partita truccata, con carte segnate. Una partita giocata sulle spalle di una famiglia". Per Musarò il depistaggio sulla morte ...

