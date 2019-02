Aukey PB-N65 | il power bank con Adaptive Charging

surface-phone

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Per la nostra rubrica “Recensioni” oggi abbiamo in prova ildimodello PB-N65: molte funzioni e costo contenuto.UnboxingIl prodotto si presenta nel classico scatolo diin cartone, come contenuto della confezione abbiamo: cavetto di ricarica micro-USB – USB-A, custodia protettiva con vano porta cavetto, manuale d’istruzioni, certificato di garanzia e il PB-N65.PB-N65 Questoè costruito in plastica nera rigida, effetto opaco a livello visivo e liscio al tatto. Presenta 2x USB OUT sul lato frontale insieme a una porta IN di tipologia lightning, mentre sul lato possiede una porta micro-USB IN per la carica del prodotto. Sul fianco opposto troviamo un pulsante di accensione che farà illuminare i 4 indicatori di carica posti sul lato frontale e che servirà anche per la gestione della carica a bassa tensione....