Skoda Kamiq - l' ora della Suv più piccola di casa

(Di martedì 26 febbraio 2019) Kodiaq, Karoq e: la formazione è al completo. Con l'arrivoSuv più, laha chiuso il cerchiosua gamma a ruote alte per l'Europa, ricorrendo per la terza volta a un vocabolo Inuit che significa, più o meno "qualcosa che calza perfettamente"., ma in fondo grande. Lunga 4,24 metri, laconferma la preferenzaper le taglie grandi: a parità di piattaforma (qui sotto c'è la Mqb A0), il modello ceco supera di dieci centimetri la lunghezzacugina Seat Arona e di ben 13 quellaVolkswagen T-Cross. Generose anche le misure di larghezza (1,79 metri), altezza (1,53) e passo (2,65). I passeggeri posteriori e il bagagliaio (400 litri la sua capacità) ringraziano. Metro alla mano, vanno segnalati infine i 37 mm di altezza da terra in più rispetto alla Scala.Tre benzina, un diesel (e il metano). La scelta dell'architettura ...