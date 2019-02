Noclip è un nuovo sito web che consente di esplorare liberamente mappe di titoli come

eurogamer

(Di martedì 26 febbraio 2019) I giocatori PC conosceranno sicuramente la modalità, che permette all'utente di navigare senza limiti in una determinata mappa e con la possibilità di trapassare muri pareti e così via. A tal propoè ora disponibileweb che chedidiSuper Mario Galaxy e i Dark Souls, oltre a variprovenienti da Wii, DS, 3DS e GameCube.riporta VG247, lenon sono (ovviamente) giocabili ma potranno essere esplorate al 100%, per scoprire elementi che non avreste mai potuto scovare nel gioco vero e proprio. Al momento tra i giochi disponibili troviamoprovenienti dalla serie The Legend of Zelda, Dark Souls 1 e 2, diversi Mario Kart, Luigi's Mansion, Sonic Mania, Banjo-Kazooie, Splatoon, Elebits e tantissimi altri. Se siete curiosi di guardare ledei vostripreferiti da un'angolazione diversa, vi ...