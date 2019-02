Alfredo Robledo a Libero - una bomba sulla magistratura : "Perché i giudici mi fanno paura" : «Il mondo della giustizia? Oggi con gli occhi del manager lo guardo con maggiore preoccupazione di prima. Intanto perché qui da noi, come ho sempre sostenuto, il processo accusatorio non può funzionare, essendo un modello fatto per il mondo anglosassone, dove vige l' etica protestante che comporta l

Alfredo Robledo lascia la magistratura e diventa presidente della Sangalli : “Daspo a corrotti? Irragionevole. Non riabilita” : Da magistrato a manager: dopo 40 anni di servizio e decine di delicate inchieste anticorruzione, Alfredo Robledo lascia la magistratura ed esordisce nel mondo dell’imprenditoria. L’ex procuratore aggiunto di Milano, con alle spalle inchieste come quella sui fondi distratti dalla Lega e sugli appalti Expo, ha deciso di rimettersi in gioco assumendo la presidenza dell’impresa Sangalli, azienda che si occupa di servizi ambientali, in passato ...