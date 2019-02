Ma cosa altro serve ai 5S per capire che stanno buttando via tutto?

Belen svela : “Voglio un altro figlio”. E su De Martino svela qualcosa : Belen Rodriguez e Stefano De Martino si amano ancora? Dopo le immagini del bacio fra i due pubblicate dal settimanale Chi, la showgirl ha rilasciato un’intervista molto interessante. Sulle pagine dalla Repubblica la modella, che attualmente si trova in Argentina, ha parlato per la prima volta della sua vita privata e dei progetti per il futuro. “Sono in un momento particolare della mia vita” ha confessato Belen, che però non ha ...

Irama e Giulia De Lellis : altro che crisi - dopo Sanremo 2019 ecco cosa è successo : Baci hot, abbracci sensuali davanti allo specchio e un brano di sottofondo inequivocabile (la di lui canzone “Vuoi sposarmi?”) e in un amen si dissipano le voci di crisi: Giulia De Lellis e Irama dopo Sanremo 2019 sono più innamorati che mai, come ci tiene a sottolineare implicitamente lei attraverso le stories di Instagram sapientemente pubblicate appena finito il festival più seguito d’Italia. Era bastato non vederla in ...

“Sono andato dai carabinieri”. cosa è successo a Gianluca di ‘Avanti un altro’ : Prima ad Avanti un altro, poi dai carabinieri. Ricordate Gianluca Forte, il concorrente di 19 anni che nei giorni scorsi ha partecipato da concorrente al quiz show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti? No, non ha lasciato il segno per chissà quale vittoria, ma per quanto dichiarato in studio. Dopo la sua partecipazione ad Avanti un altro, Gianluca è infatti finito nel mirino di alcuni gruppi Facebook per aver espresso un giudizio poco lusinghiero ...

Gassmann e Bentivoglio al cinema - 'Croce e delizia' : cosa succede se papà si innamora di un altro : Sarà nelle sale il 28 febbraio 'Croce e delizia', la commedia di Simone Godano, 'Moglie e marito',, protagonisti Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, con Jasmine Trinca e Filippo Scicchitano. ...

Avanti un altro - Luca Laurenti non resiste e “palpa” il concorrente : cosa è successo : E si torna a parlare di Avanti un altro, il il quiz-show in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e, come al solito, con la partecipazione della sua spalla storica, il maestro Luca Laurenti. No, nessuna gaffe dei concorrenti (come accade spesso a L’Eredità di Flavio Insinna), che sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Anche questa volta è un siparietto ...

Avanti un altro - Paolo Bonolis lascia lo studio : "Cacc***" e Flavio Insinna - cosa lo fa impazzire : La domanda sulle feci fa impazzire Paolo Bonolis. La "dottoressa" di Avanti un altro, preserale di Canale 5, chiede quale sia il "quantitativo minimo da portare per le analisi" e il conduttore se la prende con gli autori tirando in ballo la concorrenza: "A L'Eredità chiedono come si dice in inglese

Avanti un altro - Paolo Bonolis lascia lo studio : 'Cacc***' e Flavio Insinna - cosa lo fa impazzire : La domanda sulle feci fa impazzire Paolo Bonolis . La 'dottoressa' di Avanti un altro , preserale di Canale 5, chiede quale sia il 'quantitativo minimo da portare per le analisi' e il conduttore se la ...

L’Eredità - altro ‘caso’ : cosa non torna nella risposta degli autori : E anche nel 2019 L’Eredità di Flavio Insinna sembra essere il quiz show che vanta un record a dir poco particolare: quello del numero di gaffe. Praticamente non c’è giorno in cui non si parli della trasmissione in onda tutte le sere su Raiuno. Anche nelle ultime puntate, infatti, gli spettatori hanno assistito a vari ‘disastri’ in studio. Dei concorrenti in gara, per esempio. Sarà l’emozione di stare di fronte a una telecamera e l’ansia da ...

Luigi Di Maio - altro che migranti : il ricatto grillino a Matteo Salvini - cosa interessa davvero al M5s : Una decina di migranti in cambio di 35 parlamentari. A Luigi Di Maio lo scambio conviene eccome: la posizione sulla Sea Watch, con l'apertura all'accoglienza in Italia delle donne e bambini presenti tra i 49 africani imbarcati sulla nave Ong bloccata nelle acque di Malta da 16 giorni, nasconde una c