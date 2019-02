calcioefinanza

: #Liga, #ITV trasmetterà una gara a giornata in chiaro in #UK - CalcioFinanza : #Liga, #ITV trasmetterà una gara a giornata in chiaro in #UK - FinancialSs : Liga, ITV trasmetterà una gara a giornata in chiaro in UK -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Diritti tvUK – L’emittente commerciale britannica ITV ha siglato un accordo con laspagnola per la trasmissione di alcuni incontri fino al termine della stagione. In particolare, l’emittenteunaa settimana del massimo torneo spagnolo in, mandandola in onda sul canale ITV 4. Inoltre, sarà previsto un programma infrasettimanale …L'articolo, ITVunainin UK